Une vingtaine d'entreprises des Hauts-de-France font le show au CES de Las Vegas

Hauts-de-France, France

Las Vegas, "the place to be" pour les mordus d'électronique et de technologies numériques ! Du 8 au 12 janvier 2019 se tient le "Consumer Electronic Show". La 52e édition du CES regroupe plus de 4000 exposants, qui viennent présenter leurs dernières innovations.

Environ 400 entreprises françaises ont fait le voyage pour participer au salon, dont une vingtaine originaires des Hauts-de-France. En lien avec Euratechnologies, le Conseil régional emmène ainsi, chaque année depuis trois ans, des start-up qui souhaitent se faire connaître.

Pour la Région, ce n'est pas un "gadget"

Le conseil régional finance la moitié du coût du déplacement de ces start-up, car une semaine sur le salon, cela coûte cher, au minimum 8000 euros. Pour André -Paul Leclercq, conseiller régional, président de la commission économique, c'est "gagnant".

Il y voit beaucoup d'intérêts pour les Hauts-de-France et pour l'emploi : "beaucoup de ces entreprises reviennent avec des contrats, ou avec des touches qui débouchent sur des contrats. L'objet du conseil régional, c'est de développer les entreprises, et donc l'emploi, qui est notre combat numéro un. C'est loin d'être du gadget, parce que au-delà du voyage et des contrats, les liens se créent entre les entreprises, et ces liens développent notre écosystème, au bénéfice de toute la région".

ECOUTEZ : André -Paul Leclercq, conseiller régional, président de la commission économique Copier

Une terre d'entrepreneurs

Chez Euratechnologies, on prépare ce voyage à Las Vegas avec les entreprises depuis le mois d'octobre : 9 start-up exposantes font partie de la délégation, 9 sont là en tant que visiteuses, et quelques autres sont présentes en-dehors de la délégation officielle des Hauts-de-France.

Massimo Magnifico, directeur des opérations, que nous avons joint juste avant l'ouverture du CES, remarque que le Nord "a la chance d'être une terre d'entrepreneurs, avec des potentiels technologiques assez forts. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de bien les vendre à l'international. Et le CES est un moment important pour lancer l'année".

ECOUTEZ : Massimo Magnifico, directeur des opérations d'Euratechnologies, est à Las Vegas Copier

La Poste présente au CES

Il n'y a pas que des jeunes pousses au CES. La Poste y est présente également, pour la cinquième année. Le groupe a sélectionné six facteurs et deux chargés de clientèle, pour passer la semaine à Las Vegas.

#CES2019 |



Dans 4 heures ouvrent le #CES suivez les facteurs et chargés de clientèle qui vous amènent de leur hôtel au stand #SimplifierLaViepic.twitter.com/eoj4WFOKVK — Le Groupe La Poste (@GroupeLaPoste) January 8, 2019

Parmi les heureux élus, une Nordiste. Céline Courtain, trente ans, est factrice dans le secteur de Bapaume. Elle exerce ce métier depuis huit années.

Céline Courtin, factrice dans le Pas-de-Calais, est à Las Vegas pour le CES - Photo fournie par la Poste

Sur le stand de la Poste, elle compte présenter les innovations proposées par le groupe : "la Poste est en train de se transformer, en alliant le numérique et le service de proximité", explique Céline Courtin. "Le facteur, deuxième personnage préféré des Français, est un atout majeur qu'il faut mettre en avant. En plus, à Las Vegas, devant des représentants de tous les pays, c'est top".

ECOUTEZ : au CES de la Las Vegas, on trouve des start-up des Hauts-de-France, mais aussi... une factrice du Pas-de-Calais Copier

A ECOUTER : l'entreprise du jour est aussi à Las Vegas : Otonohm fabrique des batteries révolutionnaires !