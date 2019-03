Une vingtaine de crèches fermées ce jeudi matin à Nice

Nice, France

Si vous devez emmener votre enfant à la crèche ce matin, la matinée s'annonce compliquée. Un mouvement de grève démarre à Nice. Les professionnels de la petite enfance dénonce une réforme à venir qui plombe selon eux la prise en charge des enfants.

"Pas de bébés à la consigne"

Le collectif national "Pas de bébés à la consigne!", qui regroupe 80 organisations dont la CGT et la fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE), soutenu par FO à Nice, appelle les professionnels de la petite enfance à débrayer ce jeudi. Sur les 27 crèches que compte la ville, vingt devraient être fermées, 3 autres fonctionneront en accueil minimum.

Un nouveau critère de prise en charge

Au cœur de la colère : la nouvelle réforme de la petite enfance. Parmi les pistes évoquées par le gouvernement : la suppression du critère de marche dans la prise en charge des enfants. Jusqu'à présent la règle c'était cinq enfants qui ne savent pas marcher par agent et huit qui savent marcher pour un seul professionnel. Demain tous les agents auront huit enfants à charge. Bilan les crèches pourront accueillir plus d'enfants et ils auront moins de surface de jeu "on va passer de 7 m2 à 5, 50 m2" selon la CGT..

Une manifestation est prévue ce jeudi matin à 10 heures place Masséna.