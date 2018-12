Hérault, France

C'est devant le lycée Jules Guesde à Montpellier que les lycéens sont apparus les plus virulents. Pour protester contre Parcoursup et la réforme du baccalauréat, ils ont occupé les voies du tram avenue de Lodève. Ils étaient une centaine et certains d'entre eux ont allumé des brasiers qui ont occasionné d'importants retards sur la ligne 3. Une jeune fille qui tentait d’éteindre un des feux a été prise à partie par des manifestants et "rouée de coups" selon la police. Les policiers, qui ont essuyé des jets de projectiles, ont notamment dû intervenir pour empêcher des manifestants de se servir de parpaings qu'ils avaient récupéré sur un chantier voisin.

Une vingtaine de lycéens interpellés à Montpellier

À Montpellier toujours, plusieurs actions ont été menées par des lycéens de Mendès France, Mermoz, La Colline. Tout comme au lycée Champollion de Lattes. Au total, une vingtaine de jeunes ont été interpellés.

Plus au nord, à Lodève, ce sont les gendarmes qui sont intervenus pour déloger des élèves du lycée Joseph Vallot qui voulaient bloquer leur établissement. Ils ont fait usage de gaz lacrymogènes pour libérer l'entrée. Eux aussi ont dû faire face à des tirs de projectiles divers et variés.

Enfin à Béziers, un peu plus 200 élèves ont manifesté dans le centre ville dans le calme.

Des actions dans une trentaine de lycées

À la mi-journée, le rectorat indiquait que ce lundi "une trentaine d’établissements de l’académie de Montpellier est impactée par des tentatives de blocage ou blocages filtrants". Dans un communiqué, la rectrice lance un appel au calme et demande aux lycéens de ne pas se laisser entraîner dans des débordements. "Dans ce climat de violence et alors que des élèves s’exposent à de nombreux dangers, il est indispensable de rappeler aux familles les risques encourus par leurs enfants en se joignant à ces attroupements" estime Béatrice Gille.