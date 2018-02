18 magasins Carrefour sont menacés de fermeture dans la Somme, l'Aisne et l'Oise selon un document qui devait rester confidentiel. 2 autres pourraient être franchisés.

Somme, France

Sur 273 magasins Carrefour menacés de fermeture, on en compte 18 dans la Somme, l'Oise et l'Aisne selon une liste que s'est procuré Midi Libre. Le journal diffuse sur son site internet un document de travail distribué en CCE ce jeudi. Alexandre Bompard, le PDG de l'enseigne de grande distribution, a annoncé il y a quelques jours l'intention de fermer 273 magasins ex-Dia en France ce qui représente 2 100 salariés. Aucun hypermarché n'est concerné. Ce sont les Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont visés.

Dans la Somme, 4 magasins pourraient fermer : à Amiens Nord rue Henocque, Jumel, Péronne, Friville-Escarbotin.

Dans l'Oise, 7 sont sur la liste dont 2 à Beauvais, 1 à Noyon. Les autres villes : Méru, Compiègne, Mouy et Trie-Château.

Dans l'Aisne, ce sont 6 magasins : à Saint-Quentin, Hirson, Laon, Soissons, Chauny, Bohain-en-Vermandois.

Des magasins pourraient aussi passer en "location gérance franchise" en France. Ce pourrait être le cas à Pont-de-Metz au sud d'Amiens et à Clermont dans l'Oise.