Une vingtaine de personnes expulsées du squat de la Valsière à Grabels sans solution de logement

Des gendarmes et des policiers aux frontières ont évacué le squat de la Valsière à Grabels ce mercredi matin, vers 8 h. Une vingtaine de personnes, dont 4 enfants, mis à la rue, sans solution d'hébergement. Il s'agit d'étrangers, dont 14 avec des demandes d'asile en cours qui se sont retrouvés avec leurs affaires sur le trottoir. Une enfant s'amuse avec des pinces à linge, à même le sol. Elle ne réalise pas vraiment qu'elle vient de perdre le toit qu'elle avait sur la tête depuis octobre 2020. Doha, elle, s'en rend bien compte. Face à sa valise marron et sa couverture rouge, elle s'inquiète : "Où je vais aller ? Personne n'a de place pour nous. C'est pas normal." La jeune femme de 27 ans venue d'Erythrée pour trouver un emploi en France demande un droit d'asile depuis 2019.

Une expulsion ordonnée par la préfecture de l'Hérault

La préfecture de l'Hérault assure dans un communiqué que "cette évacuation s’est déroulée sans incident." De par cette expulsion, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, "réaffirme sa volonté de s'attaquer au problème des squats dans le département et de faire respecter la loi. Les personnes qui s'introduisent dans la propriété d'autrui sans autorisation, soit par effraction, tromperie ou menace sont dans l'illégalité la plus totale, d'autant plus quand ils ne sont pas en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire national."

Dans son communiqué, la préfecture rappelle que "l’opération d’évacuation est intervenue dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice signifiée aux occupants par voie d’huissier et fait suite à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux."

Aucune solution de logement n'a été proposée aux personnes expulsées. "Est-ce qu'on pouvait pas trouver des solutions plus intelligentes ? L'État a des bâtiments disponibles, pourquoi il ne les mobilise pas ? Ce serait pas un peu plus digne des principes républicains français que de foutre des gens à la rue et des enfants sur le trottoir ?" s'interroge Yann Leboulaire de Médecins du Monde qui vient en aide aux personnes sur le site.

"Je trouve ça scandaleux que la préfecture ait décidé cette expulsion sans nous avertir"- René Revol, maire de Grabels

La préfecture de l'Hérault a donné l'ordre de cette expulsion sans prévenir le maire de Grabels, René Revol. "Je l'ai appris par un coup de fil d'un élu. Je trouve ça scandaleux que la préfecture ait décidé cette expulsion sans nous avertir. Il faut traiter de manière humaine et décente ces personnes" s'insurge l'élu. Il ne comprend pas que ces personnes soient expulsées alors que les hébergements d'urgence sont plein à craquer. Il émet une supposition quant à la décision du préfet : "C'est juste pour faire de l'annonce parce que, peut-être, son supérieur hiérarchique, le Ministre de l'Intérieur, lui a demandé de faire l'exemple."

Des familles relogées temporairement

"On n'a pas supporté cette présence d'enfants et de familles sur les trottoirs sans que rien ne soit fait pour les mettre à l'abri." Les personnes expulsées ont été amenées dans une salle communale équipée d'une cuisine en fin de matinée. Le promoteur immobilier Kaufman & Broad va récupérer les terrains pour y construire des logements. L'entreprise fait un don de 18.000 euros à Médecins du Monde. Cet argent va servir à payer des chambres d'hôtels aux familles expulsées jusqu'à que des places en hébergements intermédiaires (à mi-chemin entre le logement d'urgence et le logement définitif) se libèrent. Des logements intermédiaires qui sont en train d'être aménagés à Montpellier devraient pouvoir les accueillir dans trois semaines. Le maire de Grabels l'assure "on leur trouvera un abri en attendant."