Une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour dire non à la hausse des loyers dans les logements sociaux

Ils étaient une vingtaine ce jeudi 10 novembre, devant le siège de l'Union Sociale de l'Habitat à Dijon, au 30 boulevard Strasbourg à Dijon. Des syndicats et des habitants de logements sociaux ont appelé à se rassembler pour protester contre la décision des bailleurs sociaux d'augmenter de 3,5% les loyers à compter de janvier 2023. "Pour un loyer de 600 euros, cela correspond à une hausse de 21 euros par mois, soit 250 euros de plus chaque année, en plus des augmentations des factures d'énergie, d'eau chaude et du chauffage", précise les syndicats. Pour montrer ce que représente cette somme supplémentaire de loyer à payer, les syndicats ont acheté pour 250 euros de pâtes. "Bientôt, les gens devront choisir entre se nourrir et se loger", souffle Christian Muller, syndiqué à l'AFOC 21 (Association Force Ouvrière Consommateurs).

Les syndicats ont acheté pour 250 euros de pâtes, ce qui correspond à la somme que les locataires devront payer en plus par an pour se loger © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les bailleurs sociaux se défendent

De son côté, la directrice de l'Union Sociale de l'Habitat à Dijon, Anne Schwedorffer justifie cette hausse. "Cet argent va être utilisé par les bailleurs sociaux pour faire des travaux, notamment de la rénovation énergétique. Des travaux essentiels pour que les locataires puissent faire, à l'avenir, des économies sur leurs factures d'énergie."

Les syndicats espèrent aujourd'hui être reçus et entendus par la préfecture.