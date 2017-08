Une vingtaine de saisonniers en renfort cet été à la centrale nucléaire de Civaux

Ils ont à peine 20 ans et c'est souvent leur premier job d'été. Plutôt que d'être serveur ou surveillant de baignade, eux ont choisi la centrale de Civaux (Vienne). Chaque été, EDF recrute une vingtaine de saisonniers pour travailler dans ce lieu particulier.

Ils ont commencé le premier août et sont impressionnés chaque fois qu'ils pénètrent dans cette "fourmilière" géante. Manon, 19 ans, étudie la gestion des entreprises et des administrations. Sa principale mission à la centrale est de mettre à un jour un fichier informatique de suivi de formation.

"J'habite depuis toujours à Civaux, explique Manon, et quand je vois la centrale de chez moi, je n'y fais même plus attention parce qu'elle fait partie du décor. Mais d'y rentrer vraiment, c'est autre chose. C'est impressionnant, on doit passer des badges, on est fouillés pour des mesures de sécurité et l'établissement est hyper grand, il faut marcher pas mal de temps pour arriver à son poste." Mille personnes travaillent à la centrale, mais l'immensité des lieux rend difficile cette prise de conscience.

"C'est complètement différent de ce que je veux faire plus tard, parce que j'aimerais travailler dans la mode ou la gestion de commerce, mais c'est toujours un plus", souligne Manon. "Ça apporte de la responsabilité, de l'autonomie et de la maîtrise des différents logiciels informatiques", complète Timothée, 18 ans, étudiant en IUT Mesures physiques à Châtellerault. Pour lui, le cadre de travail semble plus familier : ses deux parents travaillent à la centrale.

Faire travailler des jeunes, un procédé gagnant-gagnant

Alors que certaines entreprises sont parfois frileuses à l'idée d'offrir à des jeunes leur première expérience professionnelle, le directeur de la centrale nucléaire, estime lui que c'est un procédé gagnant-gagnant. "On a beaucoup de tâches liées à l'informatique, comme de la mise à jour de base de donnée ou du classement, et donc des fois ils nous apportent des petites astuces, ils nous font même des logiciels, des macros sous Excel qui servent tous les jours aux salariés".

Les tâches sont variées : des ressources humaines à la maintenance en passant par la communication, de nombreux services ont chaque année besoin de renforts. Une seule règle demeure : il est absolument interdit de travailler en zone nucléaire. Tous les saisonniers doivent suivre une formation à leur arrivée.

Cet été, ils étaient 13 à travailler en juillet et 5 en août. Les intéressés doivent envoyer leur candidature dès le mois de décembre. La sélection a lieu au mois de mars. Tous les profils sont susceptibles d'être retenus.