Une vingtaine de salariés d'une association d'aide à domicile de la région dénoncent des licenciements abusifs

Noémie, délégué Sud Solidaires de Valenciennes dénonce un harcèlement de la part de la direction avec des convocations à répétition dans le bureau, "pour tout et n'importe quoi" raconte la jeune femme, des problèmes de badgeuse qui ne fonctionne pas mais "je ne suis pas magicienne" explique Noémie, ou des interventions trop longues chez des patients en difficulté

Il faudrait en quelque sorte fermer les yeux et repartir, moi je n'y arrive pas, je travaille pas comme ça, qu'on me tape sur les doigts pour ça et bien qu'on me tape les doigts pour ça, au moins j'aurai ma conscience tranquille