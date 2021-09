Une voiture sans permis pour séduire des apprentis dans la restauration en Charente

Nombreux sont les restaurateurs et hôteliers qui n'arrivent pas à trouver des apprentis pour travailler chez eux. L'un d'entre eux a eu la bonne idée : il est prêt à payer le brevet de sécurité ou une voiture sans permis pour qu'ils puissent venir travailler chez lui.

La CCI Charente Formation (ancienne CIFOP) assure la formation en hôtellerie et restauration

Un restaurateur charentais a peut-être trouvé LA solution pour faciliter la mobilité des apprentis : Serge Ferron, patron de "L'Essille" à Bassac, entre Cognac et Angoulême, est prêt à leur payer (250 euros) le brevet de sécurité, le BSR, s'ils se déplacent en deux-roues, et leur offrir une voiture sans permis pour leurs trajets. Une façon comme une autre de trouver la perle rare. Le transport c'est le problème numéro 1 pour ces apprentis, qui vont à l'école en ville (CCI Charente Formation à L'Isle-d'Espagnac) et rechignent souvent à travailler dans un restaurant à la campagne : il faut que les parents les emmènent d'un point à l'autre.

Véronique Garcia, conseillère d'apprentissage, et Laurent Lavigne, responsable de la formation hotellerie-restauration à CCI Charente Formation © Radio France - Pierre MARSAT

Offrir une voiture sans permis pour se déplacer ce n'est pas la seule initiative des restaurateurs charentais. Dans la région de Montbron ou dans le Sud-Charente, certains patrons n'hésitent pas à offrir le logement à leurs apprentis. Trouver des candidats apprentis pour le service en salle, c'est encore moins évident que des amateurs de cusine : les grandes émissions-jeux télévisées y sont sans doute pour quelque chose. Actuellement, 28 places de serveurs existent dans les restaurants charentais. Aucun candidat ne postule.

