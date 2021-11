"Une volonté très forte de préserver cette entreprise" : l'espoir demeure pour Alvance Wheels dans l'Indre

Liquidation judiciaire ou poursuite d'activité ? Le tribunal de commerce doit se prononcer ce mardi sur l'avenir du seul fabricant de jantes aluminium de France. Les 287 salariés de l'usine basée à Diors sont partagés entre anxiété et espoir.

Deux lettres d'intention et des discussions qui se poursuivent entre l'Etat et un industriel. Les nouvelles sont plutôt positives pour l'usine Alvance Wheels de Diors. Rien n'est fait, la menace d'une liquidation judiciaire n'est pas écartée. Mais le fabricant de jantes aluminium suscite davantage d'intérêt. Un argument qui pourrait pousser le tribunal de commerce de Paris d'accorder un délai supplémentaire dans les négociations en vue d'une éventuelle reprise. La justice examine le dossier ce mardi. "Je suis plutôt optimiste, c'est plutôt positif", salue Hervé Delair, délégué UNSA et membre de l'intersyndicale.

Un soutien de l'Etat et de la classe politique très apprécié

L'industriel potentiellement intéressé, c'est Saint Jean Industries. "C'est un groupe qui a les reins costauds, qui connaît bien le secteur automobile et qui a de bonnes relations avec Renault et Stellantis", constate Hervé Delair au micro de France Bleu Berry. "Emmanuel Macron a annoncé un plan de 40 milliards d'euros pour fabriquer deux millions de véhicules électriques. Cela représente huit millions de roues. Nous, il nous faut deux millions de roues par an", ajoute-t-il.

Les 287 salariés restent évidemment méfiants. "Ils ont été échaudés à plusieurs reprises", rappelle le délégué UNSA. "Soit le tribunal estime que les dossiers ne sont pas viables et prononce la liquidation mais ça me paraît peu probable. Ou bien c'est une poursuite d'activité de 15 jours, ce qui va certainement être demandé", indique Hervé Delair.

La classe politique s'est déjà emparée du dossier Alvance Wheels. Un savoir-faire unique en France menacé de disparition, des groupes majeurs qui ne donnent pas assez de garanties : le cas de l'usine de Diors est symptomatique de plusieurs problèmes. "L'Etat nous aide concrètement, il y a une volonté très forte de préserver cette entreprise. On se sent soutenu par les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche", se félicite Hervé Delair.