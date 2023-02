"Une vraie réussite" : unique en Europe, le service de placement transfrontalier fête ses 10 ans à Strasbourg

C'est un service unique en Europe. Le service de placement transfrontalier, le SPT de Strasbourg-Ortenau fête ses 10 ans. Cet organisme franco-allemand a vu le jour le 26 février 2013. Il s'occupe de trouver du travail à des demandeurs d'emploi français et allemands qui souhaitent travailler dans le pays voisin. Le SPT est basé à Kehl , avec trois conseillers français et trois conseillers allemands.

ⓘ Publicité

Et son principe est un véritable succès estime Rodolphe Rhit, responsable du service transfrontalier international à Pôle Emploi Grand est. "C'est une vraie réussite. 10.000 personnes accompagnées en dix ans, 4.000 placements. Il y a une réussite sur l'accompagnement de personnes qui ont des projets de mobilité pour aller travailler de l'autre côté de la frontière" dit-il.

Rien que l'an dernier, le SPT a accompagné 700 demandeurs d'emploi. 250 ont trouvé du travail, deux tiers vers l'Allemagne, un tiers vers la France, mais cela se rééquilibre peu à peu avec les besoins en main d'œuvre côté français. "On constate depuis une année que les taux de chômage baissent notamment en France. Cela conduit à un rééquilibrage entre les deux pays. Et les besoins en main d'œuvre sont désormais les mêmes. L'industrie et la logistique sont les deux secteurs phares qui recrutent. L'exemple où on s'arrache les salariés, c'est par exemple les soudeurs, on s'arrache les soudeurs de part et d'autre du Rhin, parfois ils ne parlent même pas allemand" raconte Anne François conseillère française au SPT.

Cérémonie des 10 ans du SPT à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Sa collègue Elke, conseillère allemande au SPT confirme que la baisse du chômage en France équilibre un peu les flux de salariés de part et d'autre du Rhin.

"Cela a bien changé. Les marchés du travail ont bien changé. Au début, il y avait un taux de chômage élevé du côté Alsace et pratiquement le plein emploi côté allemand. Donc on plaçait les gens plutôt de la France vers l'Allemagne. Maintenant la donne a changé donc on a les deux directions. Il y a des Allemands qui viennent travailler en France. Cela commence à se développer" dit-elle.

Apprentissage de la langue

Aujourd'hui 22.000 frontaliers alsaciens travaillent en Allemagne. Pour aller plus loin, il faudra lever l'obstacle de l'apprentissage de la langue estime Suzanne Koch directrice opérationnelle à la direction régionale de la Bundesagentur für Arbeit. "La langue est presque une condition préalable des deux côtés du Rhin c'est pourquoi nous investissons tant à Pôle Emploi qu'à la Bundesagentur für Arbeit dans l'apprentissage de la langue du partenaire pour un bon départ".

L'agence pour l'emploi allemande et Pôle Emploi veulent maintenant construire ensemble une offre de formation pour créer un bassin d'emploi commun. Etre frontalier ouvre en tout cas des avantages comme celui de vivre en France en y payant ses impôts tout en ayant un travail en Allemagne et en bénéficiant des deux sécurités sociales.