Unikiwi : des cloisons pour magnifier vos espaces personnels ou professionnels fabriqués à Montpellier

Ce lundi matin, sur France Bleu Hérault, dans la nouvelle éco, nous recevions deux jeunes entrepreneurs, deux architectes qui ont mis leur passion pour la beauté des espaces naturels en commun pour fabriquer des cloisons en bois, ajourées pour vos espaces intérieurs. La start-up s'appelle Unikiwi.

Marie Perez et Jean-Pascal Richard, les créateurs d'Unikiwi étaient les invités de France

Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans les cloisons en bois ?

On a une formation d'architecte. Et nous avons décidé de créer du mobilier organique avec des matériaux naturels. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est imiter les formes de la nature et les reproduire dans le design. Nous avons créé nos propres outils numériques 3D pour pouvoir concevoir et fabriquer les pièces sur mesure.

Vous pouvez nous donner des exemples concrets de gens qui ont besoin de ces cloisons là ?

Il y a tous les cas de figure. Certaines fois, ce sont avec l'émergence du travail à la maison, des personnes qui avaient besoin de séparer leur espace de travail avec leur espace de vie. Donc, à ce moment là, le séparateur d'espaces modulaires répond à la fois à des besoins esthétiques et fonctionnels. Certaines fois aussi, c'est pour des open spaces dans des bureaux. On sait que ces espaces sont bruyants, qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations et les claustras permettent de remplir la fonction de protection visuelle de paravent. Ils sont générés par l'informatique et ils répondent aux besoins de chaque espace spécifique.

Vous dites elles sont ajourées, ça veut dire que vous voulez conserver la lumière ?

Exactement. L'idée, c'est d'avoir une transparence qui passe, qui circule et d'avoir un jeu d'ombre et lumière. Ce n'est pas de s'isoler de la lumière, mais plutôt de la magnifier.

Au delà de séparer les espaces, c'est aussi un produit design. Vous êtes attaché à l'esthétique de votre produit ?

Oui. Nous, on est très attachés à créer du beau et à surtout s'inspirer des éléments de la nature et d'avoir vraiment cette sensation de retrouver la nature à l'intérieur de son espace.

Et pour nous, le beau, ce n'est pas seulement le visuel, c'est aussi la sensation de toucher et l'odorat. On sait que les personnes sont très heureuses d'avoir une petite odeur de bois quand elles ont installé un claustras chez eux.

Ces cloisons sont en bois où sont elles fabriquées ? Et d'où vient le bois ?

On travaille avec des fournisseurs qui sont basés localement. Le bois n'est pas toujours français malheureusement aujourd'hui, mais il est issu de forêts qui sont gérées durablement. On y attache une attention particulière. Et pour ce qui est de la fabrication elle même, on travaille avec des partenaires qui sont tout autour de Montpellier pour vraiment rester à l'échelle locale.

Ça marche comment concrètement, quand on est client ?

Quand on est client et qu'on a besoin d'un séparateur d'espace, il suffit d'aller soit sur notre site Internet, soit de nous contacter directement et de rentrer des dimensions, c'est à dire hauteur et longueur, et de générer automatiquement son séparateur d'espace sur mesure.

Quels sont les retours que vous avez de vos clients sur ces cloisons ?

Ils sont toujours très heureux de nous raconter qu'ils ont créé la surprise quand ils ont invité des personnes chez eux. Et ils sont heureux d'avoir invité la naturalité dans leurs espaces quotidiens.

Ces cloisons sont faciles à monter ? C'est vous qui les montez ou chacun doit faire tout seul ?

Alors, on propose deux options. La première, c'est effectivement la cloison en kit, donc avec un système d'encoches très simple et un système de vissage ou on fournit le kit complet. Et on propose également de monter le claustras dans notre atelier pour car certaines personnes préfèrent l'avoir déjà monté.

Le montage est très facile. On peut même trouver des vidéos sur Internet pour vous montrer comment l'installer. Ça se fait en moins de quinze minutes.

Combien ça coûte ?

Pour un claustras de 80 cm par deux mètres 50 de haut qui sont les hauteurs standards d'une maison, par exemple, on est autour de 1200 euros

C'est votre produit phare. Mais vous fabriquez quoi d'autre ?

On crée des banques d'accueil, des assises murales, des bancs, des séparateurs d'espace. On peut répondre à tous les besoins.