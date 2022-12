Union de trois stations de ski catalanes : "sans Trio Pyrénées, elles étaient condamnées" selon le département

Une seule entité, un seul directeur et un forfait commun. Trois des stations des Pyrénées-Orientales se sont officiellement mariées, ce vendredi, sous le nom de Trio Pyrénées (Cambre d'Aze, Porté-Puymorens et Formiguères). Le département investira 20 millions d'euros ces prochaines années. À cette occasion, le maire de Matemale et conseiller départemental Michel Garcia était l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin. "Sans Trio, ces trois stations seraient très certainement condamnées."

