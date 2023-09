Unique traiteur à Delle, il lance une cagnotte pour éviter la faillite

Le geste désespéré de l'unique traiteur de Delle, dans le Territoire de Belfort. Ludovic Demeusy, 33 ans, gérant du "Traiteur à Ludo" est au bord du dépôt de bilan, un peu plus d'un an après avoir ouvert sa boutique en centre-ville. Pour essayer de sauver son commerce, il a lancé, sous les conseils d'une fidèle cliente, une cagnotte en ligne . Pour le moment, il a récolté 20% des 5.000 euros espérés.

Les factures s'accumulent pour le gérant, depuis l'ouverture de son commerce. "On paye des cotisations parfois énormes par rapport au chiffre qu'on peut faire. On n'arrive pas à s'en sortir", explique-t-il, la voix tremblante. Pourtant, son commerce marche bien, il sa trouvé sa clientèle.

Un mois pour sauver son entreprise

Mais Ludovic Demeusy n'a jamais eu le temps de se constituer une trésorerie suffisante. "J'ai cru pouvoir me lancer et avoir le temps de me mettre un petit pactole de côté. Je n'ai jamais réussi à le faire parce que j'ai ouvert en juin 2022 et j'ai du commencer à payer à partir d'avril 2022. En France, on paye avant même de faire du chiffre."

Résultat, aujourd'hui il a 17.000 euros de factures à régler. Il se laisse un mois pour rassembler des fonds. Sinon, il baissera définitivement le rideau. Il va devoir aussi renoncer à ses deux salariées, si sa boutique survit il sera donc seul derrière le comptoir et en cuisine, pour limiter les frais.

"Soutenons nos petits commerces !"

Un sujet dont se préoccupe aussi la maire de la commune, Sandrine Janiaud Larcher, qui a notamment posté un message Facebook pour faire part de son soutien au traiteur de 33 ans, mais aussi à tous les commerçants Dellois. "J'entends souvent dire, dans ma commune, voire tout le Sud Territoire, qu'il faut plus de petits commerces", raconte l'élue. "Mais avant d'attirer de nouvelles entreprises, il faut déjà faire en sorte de garder celle que l'on a."

"Soutenons nos petits commerces !", ajoute-t-elle, consciente que l'inflation, qui touche aussi bien les commerçants que les habitants, peut empêcher certains de faire un geste. "Ça peut être tout simplement de parler autour de vous de vos commerçants, ça peut aider et ça ne vous aura pas coûté un centime."