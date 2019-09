Unither continue de recruter et de développer son usine de Coutances

A Coutances (Manche), Unither est en bonne santé. Le groupe pharmaceutique va réorganiser une partie de son usine manchoise et installer trois nouvelles lignes de fabrication d'unidoses de collyre. Il prévoit de recruter 25 salariés supplémentaires par an d'ici 2021.

Unither va investir 40 millions d'euros dans des nouvelles lignes de production d'unidoses stériles aux Etats-Unis mais aussi à Coutances. Le groupe pharmaceutique - qui compte 1500 salariés dans le monde et près de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires - va en fait "spécialiser" le site coutançais dans la fabrication d'unidoses de collyre.

L'usine va se réorganiser dans les deux ans qui viennent. En avril prochain, elle va arrêter la production de probiotique buvable qu'elle réalisait en sous-traitance pour Sanofi, depuis le rachat de l'entreprise par Unither en 2002. C'est un atelier de 2500 mètres carrés qui est vraiment à part du reste de la production, car il nécessite des machines et des flux particuliers, explique la direction.

Cet espace va être réaménagé pour installer trois nouvelles lignes de production de collyre : il y en a 7 aujourd'hui et elles seront donc 10 d'ici la fin 2021. La production de collyre deviendra la spécialité du site coutançais qui fabrique également quelques traitements pour l'asthme.

Des recrutements à venir

L'usine de Coutances emploient 220 personnes - 300 si on ajoute les intérimaires - et prévoit environ 25 embauches par an, dans les trois prochaines années.

D'autres marchés sont en négociation, explique la direction. Pour le moment, l'entreprise compte une trentaine de clients à travers le monde. Et qui dit développement, dit agrandissement. Unither prévoit de construire un atelier pour conditionner les unidoses fabriquées en petite série, une activité qui doit démarrer mi-2020. L'entreprise prévoit aussi d'agrandir son bâtiment principal, un projet d'extension qui doit voir le jour dans les quinze prochains mois.