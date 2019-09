Université citoyenne des Gilets jaunes à Avignon : les militants cherchent à "réinventer" le mouvement

Avignon, France

Les Gilets jaunes se mobilisent à nouveau en Vaucluse ce week-end mais pas sur les ronds-points cette fois-ci. Depuis hier, vendredi 27 septembre et jusqu'au dimanche 29 septembre, les militants font leur Université citoyenne au parc des Libertés sur l'île de la Barthelasse, à Avignon. Au programme, des conférences, débats et ateliers autour de l'écologie, de la réforme sur les retraites ou encore de la liberté d'expression. Sur place, les militants viennent de Vaucluse mais aussi de Nice, d'Arles, de Marseille et d'Alès comme Vincent : " Ces Universités servent à continuer la lutte et surtout à la réinventer. On se remotive les uns les autres et on crée du réseau."

Fin du mois, fin du monde : même combat

Des figures des Gilets jaunes sont intervenues, Priscilla Ludowski était de la partie ce samedi 27 septembre pour une conférence sur le thème du rapprochement entre Gilets jaunes et Gilets verts, " On nous a souvent accusés d'être anti-écolos, c'est un moyen de rappeler que ce n'est pas le cas."

D'ailleurs, plusieurs associations de militants écologistes tiennent un stand sur le site. Sylvie, retraitée impliquée dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018 s'en réjouit : " Après dix mois dans la rue on a besoin de se poser, d'échanger nos expériences et de réfléchir aux moyens de poursuivre le mouvement. C'est très important que les écologistes soient présents." Elle aime rappeler ce slogan "Fin du mois, fin du monde : même combat."

Ce dimanche 29 septembre c'est le troisième et dernier jour d'Université citoyenne, avec une ultime conférence à 16 heures sur "le devenir du mouvement des Gilets jaunes."

Bernard Astruc de Bio Consom'acteurs PACA, intervenant lors des Universités citoyennes des Gilets Jaunes à Avignon. © Radio France - Elsa Vande Wiele

A droite, Sylvie, retraitée originaire de Marseille : "Aujourd'hui on a besoin de se poser et d'échanger nos expériences." © Radio France - Elsa Vande Wiele