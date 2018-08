4000 chefs d'entreprise sont réunis pendant deux jours pour le grand raout de rentrée du MEDEF.

L'Université d'été du syndicat des patrons se tient pendant deux jours dans les Yvelines, à Jouy-en-Josas. Gildard Beuve, le président du MEDEF dans la Manche est présent, et ce mardi 28 août 2018, dans la matinale de France Bleu Cotentin, il appelle le gouvernement à la clarté. Il fera passer le message dès ce mardi après-midi à Edouard Philippe, le premier ministre viendra prononcer un discours à un moment où la confiance n'est plus forcément au beau fixe entre le gouvernement et le MEDEF.

"On ne voudrait pas que le gouvernement fasse ce que nous a fait Hollande il y a quelques années : on dit quelque chose une fois et après on change d'avis, on fait ce que notre nouveau président , Geoffroy Roux de Bézieux, appelle "du zig et du zag". Il faut être clair, dire ce qu'on fait et s'y tenir." Gildard Beuve, patron du MEDEF dans la Manche