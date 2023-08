Université : la rentrée coûte près de 100 euros de plus que l'an dernier en Loire-Atlantique et en Vendée

Le coût de la rentrée universitaire est compris entre 2.700 et près de 3.000 euros en Loire-Atlantique et en Vendée, selon l'étude.

Faire sa rentrée à Nantes, La Roche-sur-Yon ou Saint-Nazaire quand on est étudiant en première année, non boursier et qu'on vit seul, coûte près de 100 euros de plus que l'an dernier, rapporte l'association InterAsso Nantes dans son étude annuelle sur le coût de la rentrée. La facture s'élève à 2.923 euros à Nantes, 2.850 euros à Saint-Nazaire et 2.742 euros à La Roche-sur-Yon.

L'association note une augmentation de tous les postes de dépenses, à commencer par le loyer, passé de 500 à 520 euros par mois en moyenne. "Si le chiffre en lui-même n'a pas l'air énorme, sur toute l'année ça fait vingt euros multiplié dix ou douze selon le temps que les étudiants gardent leur logement. Et il faut ajouter toutes les autres dépenses", explique Mathis Brier, un des auteurs de l'étude. Les achats du quotidien (lessive, etc.) et les frais de transport, qui ont augmenté de plus de 6% en moyenne sur les trois villes de La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Nantes. De son côté, la téléphonie augmente de 19,05 %. L'étude ajoute un autre poste de dépense sur les frais liés menstruations, qui ont augmenté de près de 10% par mois.

15% d'augmentation sur les courses alimentaires

Ce qui coûte très cher, c'est de se nourrir : plus 15% par rapport à 2022. Les étudiants doivent dépenser plus de 200 euros par mois en moyenne pour des courses alimentaires, contre 170 l'an dernier. Cela alors que le pouvoir d'achat des étudiants "continue de stagner" déplore, Chloé Pajot, présidente d'InterAsso Nantes.

