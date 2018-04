Metz, France

La nouvelle assemblée générale prévue ce mercredi, sur le campus du Saulcy à Metz, devait se tenir dans un amphithéâtre. Mais face à l'affluence, plus d'un millier d'étudiants, les débats ont finalement eu lieu à l'extérieur.

Il s'agissait, une semaine après une précédente AG, de définir de la suite à donner de la contestation contre le projet de loi modifiant les modalités d'accès à l'université.

Deux bâtiments bloqués

Et si la grogne a démarré doucement sur le campus messin, elle est montée d'un cran, au vu des résultats des votes.

Les étudiants ont une nouvelle fois rejeté le blocage total, et ceux de Droit, Economie et Administration résistent encore. Mais en plus de la prolongation du blocus du bâtiment Arts, Lettres et Langues, c'est le bâtiment Sciences Humaines et Sociales qui est à présent bloqué.