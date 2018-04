Des étudiants ont voté ce jeudi après-midi l'occupation de l'amphithéâtre principal de la faculté Saint-Charles à Marseille et l'occupation de l'amphi Guyon à la faculté des Lettres d'Aix-en-Provence contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université.

Marseille, France

Plusieurs dizaines d'étudiants ont voté ce jeudi après-midi l'occupation "illimitée" de l'amphi principal de la faculté des Sciences Saint-Charles à Marseille et de l'amphi Guyon de la faculté des Lettres d'Aix-en-Provence. Ces étudiants ont également l'intention de bloquer la faculté Saint-Charles "au moins un jour la semaine prochaine", selon le comité de mobilisation.

Selon l'université d'Aix-Marseille, une vingtaine d'étudiants occupaient l'amphi de la faculté Saint-Charles à Marseille et une trentaine à Aix-en-Provence. Les étudiants protestent contre la nouvelle loi d'entrée à l'université. "Cette loi va favoriser les groupes sociaux les plus aisés au détriment du plus grand nombre", insiste de la comité de mobilisation à Marseille.

Trois universités bloquées en France

Alors que la colère gagne les universités françaises, Édouard Philippe s'est voulu rassurant en affirmant que les examens dans les universités auraient "évidemment" lieu malgré les "violences" des derniers jours. Trois universités sont actuellement bloquées par des étudiants protestant contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac, qu'ils assimilent à de la "sélection" : Montpellier, Toulouse et Paris-VIII.