VIDEO - Urban Frip à Dijon : une belle action solidaire pour faire de bonnes affaires

C'est le 12 avril que se tiendra à Dijon une friperie éphémère destinée à tous les publics et avec des vêtements et accessoires vendus à prix libres. Ce sont trois étudiants en deuxième année d’éducateur spécialisé, à l ’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social (Irtess) de Bourgogne qui en sont à l'initiative. Manon Garnier, Fatima Hrirou et Erwane M’Piayi collectent des vêtements jusqu'au 10 avril. Entretien.

France Bleu Bourgogne : Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer une friperie éphémère ? C'est quelque chose en vogue dans votre génération, le fait d'acheter de la seconde main ?

Fatima Hrirou : C'est quelque chose effectivement, qui se fait de plus en plus. L'avantage de la seconde main c'est d'une par le coût des vêtements beaucoup moins onéreux. Cela permet aussi une d'avoir une empreinte très réduite en évitant la surconsommation. Et il faut savoir aussi qu'en friperie, on trouve de plus en plus des pièces exceptionnelles, surtout qu'on est une génération qui varie en terme de style. Donc c'est une bonne manière effectivement, de s'habiller

Vous recherchez quel genre de vêtements ?

Actuellement, vous pouvez nous faire de dons, mais on recherche plus spécifiquement des habits pour hommes, des vêtements pour hommes, parce qu'on a déjà beaucoup de vêtements pour les femmes. Les dons sont possibles jusqu'au 10 avril.

Vous cherchez des vêtements plutôt pour les jeunes, pour un peu plus âgés ou tous les styles peuvent être donnés ?

On recherche plutôt des vêtements pour les jeunes parce qu'effectivement, c'est une friperie solidaire, mais qui s'inscrit aussi dans notre parcours de formation à l'Irtess. C'est une formation d'éducateur spécialisé. C'est un projet qu'on mène avec des jeunes. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. On a des jeunes qu'on accompagne au quotidien et qui participent grandement à ce projet. Le but, c'est aussi de les ancrer dans un projet qui pourrait permettre de les valoriser au maximum et de créer une activité autour de ça.

L'argent que vous allez qu'on vous souhaite de récolter avec cette friperie, il va servir à quoi ?

C'est une friperie à prix libres, les dons qui vont être effectués vont servir à financer l' Adepape 21 , qui est une association départementale d'entraide entre personnes accueillies en protection de l'enfance. C'est donc une bonne manière de s'habiller à moindre coût tout en faisant une bonne action solidaire. Cette friperie Urban'Frip se déroulera le 12 avril dans les locaux de l'association, au 6 rue de Mulhouse à Dijon. C'est ouvert à tous les publics, enfants et adultes. Le but c'est aussi de passer un moment convivial avec un goûter pour ceux qui le souhaitent. Et vous pouvez venir déposer vos dons jusqu'au lundi 10 avril dans ces locaux. Il y a deux autres adresse. 3, rue Maurice Ravel et 15, rue Charlie Chaplin à Dijon. On peut aussi se déplacer à domicile si besoin, pour récupérer les vêtements.