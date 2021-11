Urgences du CHU de Rennes : "On est seuls dans l'arène", déplore un infirmier

La fréquentation des urgences du CHU de Rennes atteint des records ces derniers jours. Les soignants demandent plus de moyens et la direction explique que la situation est suivie "de très près".

Depuis le début du mois d'octobre, le CHU Pontchaillou de Rennes (Ille-et-Vilaine) connait des records de fréquentation dans son service des urgences déjà saturé où les soignants sont épuisés. "Avant le Covid, sur une journée difficile, on était à 180 passages, alors qu'aujourd'hui c'est 230", déplore un soignant des urgences. "On ne bat pas des records tous les jours, mais presque !". Selon lui le nombre de patients en hausse s'explique par la démographie rennaise qui augmente et les médecins généralistes qui ne sont plus en mesure d'assumer le flux : "Les gens se rabattent sur les urgences". Et les cas sont plus graves : "On a des gens qui arrivent avec des pathologies plus lourdes qu'avant le Covid".

On a été partiellement entendus, mais ça reste insuffisant.

Au retour du week-end de la Toussaint, les urgences ont connu leur record absolu de fréquentation avec 229 entrées et 119 patients en simultané, le mardi 2 novembre. Sur cette journée en particulier, deux facteurs expliquent ce "pic" du nombre de patients aux urgences : d'abord le retour d'un long week-end de trois jours, mais aussi l'arrivée des nouveaux internes en médecines, comme tous les six mois.

La fermeture des urgences de Vitré en journée depuis décembre 2020 et parfois celle de Fougères et Redon expliquent également cette forte affluence à l'entrée du service.

Des gens sont obligés de faire leurs besoins sous un drap dans le couloir

Des soignants en arrêt et en burn-out "on est seuls dans l'arène"

Avec le rythme particulièrement intense de ces dernières semaines, les soignants demandent des renforts de moyens auprès de leur direction. "On a été partiellement entendus, mais ça reste insuffisant, explique l'un d'eux. "On a cinq arrêts de travail en ce moment aux urgences [au jeudi 4/11], pour deux ce sont des burn out, mais pour les autres, c'est aussi de l'épuisement". Résultat, les effectifs sont réduits et ajoutée à la "surfréquentation".

"Le ratio infirmier-patients est insuffisant", regrette ce soignant qui préfère rester anonyme. "C'est une mise en danger des patients ! Des personnes âgées ne peuvent pas rester dix, douze ou quatorze heures allongées sur un brancard ! [...] Des gens sont obligés de faire leurs besoins sous un drap dans le couloir", s'agace l'infirmier. "Il n'y a pas eu d'accident grave parce qu'on reste mobilisés, mais on ne va pas pouvoir tenir éternellement comme ça."

La direction "s'intéresse tout particulièrement aux urgences"

Malgré une augmentation des effectifs, les soignants en attendent encore davantage de leur direction et s'agace de ne pas être reçu : "Ça fait quinze jours qu'on attend un entretien avec nos RH, et on l'a toujours pas eu ! [...] on ne voit pas la direction venir nous voir, on est tout seuls dans l'arène !".

"Si les soignants disent qu'ils ne se sentent pas écoutés, c'est qu'il y a un message à entendre et qu'ils souhaitent une plus forte présence", reconnait Erwann Paul, le directeur des ressources humaines de l'hôpital, mais il refuse d'entendre que la direction n'est pas présente dans le suivi de cette problématique des urgences. "Ce n'est pas parce que les équipes ne nous voient pas au quotidien que l'attention de l'institution n'existe pas. Le sujet des urgences est regardé de très près par plusieurs membres de la direction, avec les médecins des urgences et avec les cadres. [...] Après, s'il y a un souhait particulier de la part des équipes d'être reçues, c'est possible et entendable, mais on n'a pas eu de sollicitation dans ce sens. [...] On sait que cette impression de distance existe, mais c'est bien malgré nous, et on s'intéresse tout particulièrement aux urgences."

Des lits supplémentaires d'ici à la fin de l'année

Mylène Couleaud, la coordinatrice générale des soins, affirme également que "la situation est un sujet de préoccupation [...] avec des volumes de passages qui ont augmenté" et pour améliorer cette situation, Mylène Couleaud annonce qu'une réflexion et qu'un travail est "en cours", une réorganisation de l'accueil des patients aux urgences est à l'étude. Par ailleurs, la coordinatrice ajoute que des mesures ont été prises comme le maintien des renforts de soignants au SAMU et la nuit : un supplément d'effectifs habituellement réservé à la période d'hiver.

Des lits pour des patients en attente d'hospitalisation devraient également être ouverts d'ici à la fin de l'année, "ce qu'on a déjà fait l'année dernière avec 20 à 30 lits de médecine générale" poursuit Mylène Couleaud.

Les médecins urgentistes du CHU de Rennes vont aussi se mobiliser. Ils étaient en assemblée générale ce jeudi.