Les urgentistes de Périgueux reprennent le travail. Leurs revendications ont été satisfaites

Les urgentistes de l'hôpital de Périgueux ont cessé leur mouvement de grève entamé le 22 juin 2018.La quasi totalité de leurs revendications ont été satisfaites : Un brancardier de nuit, un poste d'aide-soignante de nuit, ou encore deux postes d'infirmiers supplémentaires pour le jour et la nuit.

Infirmières et aide-soignants des urgences de Périgueux ont le sourire après qu'ils aient été entendus par la direction.

Périgueux, France

C'est un peu Noel avant l'heure pour les infirmières et aide-soignants du service des urgences de l'hôpital de Périgueux. En grève depuis le 22 juin 2018, ils ont mis un terme à leur mouvement le 22 novembre dernier. Ils ont eu gain de cause et la quasi totalité de leurs revendications ont été satisfaites.

"Les discussions avec la direction ont été constructives"- Marietta Mary, de la CGT de l'hôpital de Périgueux.

C'est le mouvement de grève local qui s'est arrêté tandis que le mouvement national se poursuit. Marietta MARY, secrétaire générale de la CGT hôpital de Périgueux explique que "c'est le résultat de négociations constructives avec une direction qui a été à l'écoute". Des négociations se sont tenues régulièrement, en juin 2018, puis le 2 juillet et le 22 novembre dernier où les grévistes ont décidé de mettre fin à leur mouvement.

Au plus fort de la grève, les urgentistes ont abondamment communiquer pour informer les patients de leurs conditions de travail. © Radio France - Clémence Gourdon-Négrini

La plupart des revendications entendues :

Un brancardier de nuit posté et affecté uniquement aux urgences. Ce qui soulage considérablement le travail des aide-soignantes.

Un poste d'aide-soignante de nuit, l'équivalent de trois temps plein.

L'indemnisation des heures supplémentaires pour les aide-soignantes appelées à remplacer une collègue qui fait l'objet d'un arrêt maladie inopiné. Payées à la fin du mois plus un. Une mesure révisable tous les ans.

Un infirmier supplémentaire de jour et un de nuit. Deux équivalents temps plein pour remplacer les arrêts de travail qui occasionnaient de grosses surcharges de travail. Les urgences de Périgueux vont ainsi passer de 46 infirmières à 48.

A partir du premier janvier 2020, les nouveaux personnels seront directement recrutés en CDI avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Mesure rétroactive pour les personnels qui travaillent en CDD (contrat à durée déterminée) qui passent automatiquement en CDI.

La seule demande qui a été rejetée concerne un poste d'aide-soignante de jour en plus.

"Une prise en charge de meilleure qualité"-Cendrine Canado, aide-soignante aux urgences de Périgueux.

Ces mesures n'éviteront pas l'attente des patients aux urgences. "C'est du ressort du gouvernement" explique Marietta MARY. Les fermetures de lit, l'attente sur les brancards relève de décisions du ministère de la santé. "C'est la raison pour laquelle nous soutenons le mouvement de grève national qui se poursuit".