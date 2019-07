Urgences : pourquoi les hôpitaux se mobilisent une nouvelle fois ce mardi ?

Les urgentistes, en grève depuis plus de trois mois, se retrouvent une nouvelle fois dans la capitale et dans d'autres villes du pays pour réclamer plus de moyens. Et ce malgré les 70 millions d'euros débloqués à la suite de la première manifestation début juin dernier.

D'après les syndicats, il manquerait des millions dans l'enveloppe débloquée par le ministère de la Santé. Aides-soignants, infirmiers, médecins venus des hôpitaux et des services des urgences de toute la France, dont 153 sont en grève, les premiers depuis trois mois, se mobilisent dans la capitale ce mardi 2 juillet 2019, et dans plusieurs villes, pour réclamer plus de moyens, malgré des "avancées locales" comme dans les hôpitaux de Paris. Le cortège doit s'élancer du ministère de l'Économie vers midi pour se rendre devant le ministère de la Santé, dans l'espoir d'être reçus par la ministre Agnès Buzyn.

70 millions d'euros débloqués le mois dernier

Face à la mobilisation nationale du 11 juin dernier, la ministre de la Santé a débloqué 70 millions d'euros. Dans l'enveloppe, 55 sont destinés au versement d'une prime de risque de 100 euros dès juillet aux personnels des urgences, hors médecin, et les 15 autres au recrutement cet été, moment où les hôpitaux vont "entrer dans le dur" avec les congés d'été.

à lire aussi Crise des urgences : le gouvernement débloque 70 millions d'euros pour des mesures immédiates

Mais pour les syndicats hospitaliers et le collectif de soignants Inter-Urgences, ce n'est pas assez. Ils réclament depuis le début une prime de 300 euros pour tous, beaucoup plus de recrutement pour faire face au manque de soignants dans tous les services, et un "moratoire" sur la fermeture des lits.

Des moyens pour les hôpitaux de Paris

L'Ile-de-France, berceau du mouvement, devrait sortir la tête de l'eau. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris va créer 230 postes répartis dans ses 25 services d'urgences. L'Agence régionale de Santé propose, elle, "un contrat d'objectif zéro brancards dans les couloirs" avec une "incitation financière" à la clé pour les hôpitaux concernés.

Et ce n'est pas de refus. Car d'après l'enquête pré-estivale de l'ARS francilienne, au moins 1.000 "plages de 12 heures" sont "non pourvues" en médecins et autant en infirmières pour juillet/août. Les autres hôpitaux font face aux mêmes problèmes et espèrent eux aussi bénéficier d'une telle avancée.