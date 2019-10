Une société logistique va créer plus de 1 000 emplois sur l'Aéroparc de Fontaine

Une société de logistique va créer plus de 1 000 emplois sur l'Aéroparc de Fontaine. Les élus de Belfort et du département l'ont annoncé ce jeudi matin lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville.

C'est une véritable bouffée d'air pour le Territoire de Belfort et tous le nord Franche-Comté. Plus de 1 000 emplois vont être créés sur l'aéroparc de Fontaine, selon les élus du Territoire de Belfort. Le maire de Belfort, Damien Meslot, et le président du conseil départemental, Florian Bouquet l'ont annoncé ce jeudi matin.

80 millions d'euros d'investissement

La société logistique Vailog va investir 80 millions d'euros pour installer un gros plateau logistique au cours du second semestre 2021. Ce projet va s'étendre sur plus de 18 hectares. Il s'agit de la plus grande implantation depuis celle de Bull.

Le projet baptisé Citadelle est le fruit de deux années de négociations. Il s'agit d'une plateforme logistique de grande dimension. La société Vailog vient de déposer le permis de construire. Ce projet comptera 530 places de parkings et générera la création de plus de 1 000 emplois.

Vailog travaille avec les clients des principaux groupes industriels et de distribution mondiaux comme DHL, FedEx, Zalando, Amazon, La Poste, Ikea, Alstom ou encore British Airways. Les surfaces de ses projets sont comprises entre 2 000 m², pour des projets de logistique urbaine, et 150 000 m² pour des projets de grande logistique.

