UrReflect, le miroir connecté bordelais qui veut conquérir Las Vegas

Bordeaux, France

C'est un véritable conte de fées que vivent neuf étudiants de l'école supérieure informatique Epitech de Bordeaux ; présenter dans la Mecque du high-tech, le CES de Las Vegas, leur miroir connecté baptisé UReflect.

Ces startuppers en herbe ont transformé leur projet de fin d'études de Master 2 en véritable projet industriel. Il leur a fallu deux ans pour créer ce miroir personnalisable, à reconnaissance faciale , qui vous permet d'améliorer votre quotidien dès le matin, dans votre salle de bains.

Grâce au système d'exploitation qu'ils ont mis au point, ce miroir intelligent vous permet d'accéder à toute une série d'applications : vos mails, votre agenda, la météo ou bien encore les réseaux sociaux. "Notre but n'est pas de créer un outil connecté en plus, explique Jean Carrière, l'un ces neuf étudiants, mais de mieux vous connecter en vous apportant les informations dont vous avez besoin, et au moment où vous en avez le plus besoin".

"Pourquoi pas un partenariat avec un grand groupe" Copier

C'est un prototype de ce miroir tactile, qui peut aussi vous servir de guide beauté, qui est présenté dans l'espace de la French Tech, à l'Eureka Park de Las Vegas. Et les curieux s'arrêtent en nombre pour découvrir comment il fonctionne. Le rêve pour ses concepteurs serait d'attirer au cours du Salon l'attention de grands groupes, "comme Philips, qui n'a pas encore son propre système d'exploitation, poursuit Louis Gilbert, un autre de ces étudiants. Le fait qu'ils s'arrêtent sur notre stand serait super-gratifiant pour nous . Mais des grands magasins comme Leroy-Merlin ou Castorama pourraient aussi , pourquoi pas être intéressés. Ils pourraient se dire : tiens, un miroir qui ne fait pas que refléter."

Pourquoi pas envisager un partenariat avec un grand groupe ? - Louis Gilbert, l'un es créateurs d'UReflect

Deux des neuf créateurs d'UReflect © Radio France - Pierre-Marie Gros

France Bleu Gironde en direct ce jeudi matin de Las Vegas

Ce projet a été jugé suffisamment prometteur pour faire partie de la sélection opéré par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et par la French Tech Bordeaux pour le voyage à Las Vegas. Il doit d’ailleurs recevoir lors de ce CES un prix de l’innovation. L’aventure ne fait que commencer pour ces 9 copains, qui sont à peine en train de créer leur entreprise.

Kevin Empociello, l'un des créateurs de UReflect, est l'un des invités ce jeudi matin de l'émission spéciale réalisée par France Bleu Gironde entre 8h et 8h et demi, en direct du CES de Las Vegas. Nous recevons également Hilaire Fossé, chef du service start up au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et Philippe Métayer, le directeur général délégué de la FrenchTech Bordeaux.