Urrugne : le CCAS invite ses habitants à venir en aide aux migrants

Le Centre d'Action Sociale d'Urrugne en appelle à ses habitants pour aider les migrants. Le CCAS invite les Urrugnars à participer à la collecte de vêtements chauds pour l'hiver. La collecte concerne des vêtements pour enfants et adultes, elle se fait en partenariat avec les associations de défense de migrant Diakite et Bidasoa Etorkinekin.

Par ailleurs le CCAS invite aussi les citoyens qui le souhaitent à proposer d'héberger pour une nuit ou plus une personne migrante en urgence. Une double opération qui a déjà du succès. "Les gens ont répondu à la collecte de vêtements, nous avons beaucoup de vêtements et nous avons aussi une liste des personnes qui se sont identifiées aux CCAS et qui sont prêtes à accueillir de manière urgente une personne migrante pour une nuit" explique Danielle Bideondo Baron, adjointe au maire d'Urrugne aux affaires sociales et vice présidente du CCAS. Entre 6 et 8 personnes auraient déjà fait savoir qu'elles souhaitaient aider.

De plus en plus de migrants traversent Urrugne

Une opération à destination des migrants, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à passer par la commune. "Sur Urrugne, nous voyons de plus en plus de migrants passer des femmes, des enfants, des bébés, des hommes, exténués, qui prennent des chemins divers, qui passent par la montagne, explique Danielle Bideondo Baron. Et on les voit arriver déambuler sur les routes d'Urrugne et on a été interpellé aussi par des citoyens d'Urrugne, et on se disait 'c'est pas possible on ne peut pas rester sans rien faire fermer les yeux comme ça'".

L'élue tient à préciser que le CCAS travaille pour toutes les formes de précarité, chez les séniors, avec une épicerie solidaire ou encore des subvention aux centres de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye pour les personnes sans domicile fixe.

Que ce soit pour la collecte ou l'hébergement, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le CCAS situé maison Jatxu Baita, 1 rue Notre-Dame-de-Sokorri au 05 59 47 95 08. Les vêtements chauds peuvent être déposés du lundi au vendredi (hormis le mardi matin) de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30.