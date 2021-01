Ursus Studio à Soustons : un studio d’enregistrement et de mixage pour les musiciens de la région

Jean-Michel Gouacide est ingénieur du son. Pendant près de 20 ans, il a travaillé pour une grande radio nationale à Paris : il a enregistré de nombreux artistes, pour des sessions live : M, Sting, Gaetan Roussel, le groupe Tryo, Catherine Ringer…et bien d’autres. Après une carrière bien remplie, il ouvre un studio d’enregistrement et de mixage destiné aux artistes, à Soustons. Jean-Michel explique qu’il est à un âge où il a besoin de plus de calme. Il a quitté l’agitation parisienne et a choisi les Landes parce qu’il y venait en vacances depuis des années, et parce que le département est pour lui propice à la création, à la relaxation : il permet de prendre le temps, de profiter du calme.

Interview de Jean-Michel Gouacide d’Ursus Studio pour la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Viser les artistes de la région

Selon Jean-Michel Gouacide, « il y a assez peu de studios professionnels » dans la région. Enregistrer, grâce au numérique, est devenu facile. Pour séduire les artistes, l’ingénieur du son désormais installé à Soustons, propose son expérience et son expertise dans le domaine. Il veut « offrir cette expérience-là à des gens qui n’ont pas forcément les moyens d’aller dans de grands studios parisiens. » Ursus Studio les accueille : ils peuvent même être hébergés sur place. Et pour ceux qui sont très loin, des enregistrements à distance sont possibles.

Un bon enregistrement, c’est savoir réaliser un mixage pour que le produit fini soit immédiatement diffusable.

Son rôle est de permettre à l’artiste de s’exprimer et lui indiquer la meilleure voie pour obtenir ce qu’il veut : « pas se contenter d’appuyer sur record et d’attendre que ça se passe. »

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.