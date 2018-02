Bugeat, France

La décision était très attendue par les parties prenantes au dossier, elle fera des heureux et des déçus. Après une enquête publique d'un mois sur le projet polémique d'usine de fabrication de pellets torréfiés (granulés bois) sur la zone bois de Viam - Bugeat, en haute Corrèze, et un mois et demi d'analyse et de compilation des commentaires, le commissaire enquêteur vient de rendre son rapport à la préfecture de la Corrèze.

Double avis favorable

Jean-Paul Baudet, ancien enseignant et ex directeur de l'IUT de génie civil d'Egletons, émet un avis favorable au projet porté par Carbon Ingen'R Bugeat Viam (CIBV). Cet avis favorable porte tant sur le plan de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) que sur le permis de construire sollicité par CIBV.

Débats passionnés

Dans ce dossier, les débats sont passionnés entre opposants au projet avec diverses motivations : nuisances sonores, olfactives, circulation des camions, impact sur la forêt limousine (l'objectif est de prélever 100.000 tonnes de souches et de branchages d'arbres dans un rayon de 80 kilomètres pour fabriquer 45.000 tonnes de pellets par an), prélèvement d'eau dans la Vézère, etc. Les partisans sont aussi à la manoeuvre, principalement pour l'intérêt économique du projet sur un territoire fragile en terme d'emplois. Pour autant, cela ne veut pas dire que le projet se fera. C'est le préfet de la Corrèze qui aura le dernier mot.