Usine Bosch de Rodez : une visite ministérielle, pour quoi faire ?

Onet-le-Château, France

Un nouveau membre du gouvernement au chevet de l'usine Bosch de Rodez. Cette fois, c'est Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, qui fait le déplacement dans l'Aveyron. Elle est attendue ce mardi matin sur ce site très touché par la désaffection pour le diesel. 300 emplois seraient menacés selon le patron de l'usine.

Après avoir visité l'usine, la secrétaire d'État doit rencontrer les organisations syndicales de l'entreprise. Mais les syndicats n'attendent pas grand chose de ce déplacement ministériel. Erreur de casting disent-ils, puisqu'ils avaient commencé à discuter de l'avenir du site avec le ministre lui-même, Bruno Le Maire et il avait saisi les enjeux pour le site aveyronnais.

Mauvais casting, mauvais timing

Le timing leur paraît également étrange, quelques jours seulement après la visite de quatre ingénieurs de chez Airbus, venus constater le savoir-faire des salariés et l'excellence des locaux ruthénois. Il est beaucoup trop tôt, donc, pour que Agnès Pannier-Runacher valide la piste de débouchés dans l'aéronautique pour ce site.

Aux yeux des syndicats, la date clé, c'est plutôt le 15 mars. Ce jour-là, le patron de Bosch Monde recevra une délégation française en Allemagne, avec la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, des élus locaux et peut-être le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire lui-même. L'avenir du site Bosch de Rodez se jouera là-bas selon les organisations syndicales.

En revanche, le maire d'Onet-le-Château place, lui, beaucoup d'espoirs dans cette visite. Jean-Philippe Keroslian attend des réponses concrètes aux questions qu'il a pu poser à Agnès Pannier-Runacher lors d'une entrevue à Paris. "Je lui avais demandé expressément de nous dire si oui ou non les moteurs diesel bénéficieraient d'un crit'air 1 qui reconnaît le fait qu'ils sont peu polluants, explique l'élu, de rectifier le discours environnemental anxiogène sur les moteurs diesel modernes, d'intervenir pour favoriser les efforts de diversification du site et de nous aider à faire pression sur la direction allemande du groupe Bosch pour que celui-ci accompagne plus encore les efforts de diversification. J'espère que la secrétaire d'État viendra nous éclairer et nous rassurer", conclut-il.