Usine Bosch de Rodez : l’étude sur la vignette Crit’air enfin lancée

Les syndicats de Rodez Bosch ne sont pas allés pour rien ce mardi à Paris. Ils ont décroché l’étude qu’ils réclamaient à corps et cris depuis des mois. La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher, qui était venue a Rodez au début de l’année leur à confirmer que François de Rugy ( ministre de l'écologie) et Bruno le Maire (ministre de l’économie ) étaient d’accord pour lancer une étude de mesures précises dans des conditions réelles des nouvelles motorisations diesel.

Etude lancée en juillet

Actuellement, les voitures roulant au gazole ont accès à la vignette Crit’Air 2. Seules les voitures à essence récentes et les hybrides peuvent prétendre à la vignette Crit’Air 1. Pour les syndicats, la survie de la filière diesel ( qui emploie 38.000 personnes) dépendaient de l’obtention possible de la vignette. "Ce ne sera pas automatique car je pense que les Français ont besoin de transparence sur ce sujet" a précisé la secrétaire d’Etat. L’étude doit être lancée en juillet et aboutir à la fin de l’année. Les syndicats ont demandé que les choses aillent plus vite vu l’urgence de la situation pour l’usine Bosch de Rodez.

Les syndicats qui sont reçus ce mercredi au siège du groupe Bosch en Allemagne.