L'usine Cewe à Fabrègues fabrique des albums et calendriers photos personnalisés

L'usine de Cewe à Fabrègues fabrique des albums et livres photos personnalisés.

Noël approche à grands pas. Pourquoi ne pas demander au Père-Noël Noël de vous apporter un album photo personnalisé ? C'est ce que fabrique l'usine de Cewe à Fabrègues . En cette période, les commandes augmentent et elle recrute une centaine d'intérimaires pour l'usine de production.

ⓘ Publicité

Entretien avec Don Weedman, directeur de l'usine Cewe à Fabrègues.

On va faire le plein d'idées cadeaux avec vous. Qu'est-ce-que vous fabriquez dans votre usine Cewe à Fabrègues ?

On fabrique des produits cadeaux comme des calendriers, des livres photo. Mais aussi plein d'autres produits cadeaux comme des tasses, des tapis de souris, des T-shirts et toutes sortes de petites attentions qu'on peut donner à ses proches.

Plein de produits personnalisables avec nos photos ?

Tout à fait. Vous pouvez envoyer vos photos en passant par notre logiciel de création. Ils sont téléchargés sur nos systèmes. Et après, nous fabriquons à Fabrègues, donc pas trop loin de Montpellier, tous ces produits pour être livrés sous le sapin de Noël.

C'est une usine à Fabrègues, une usine héraultaise. Mais vous avez une ampleur européenne ?

Le groupe est un groupe à l'origine allemande, créé dans les années 60, avec une présence aujourd'hui en Europe avec quatorze sites de fabrication et d'impression. Ici en France, nous sommes représentés avec deux sites, donc ici à Fabrègues depuis une trentaine d'années à peu près. Et le deuxième site se trouve en Bretagne, au nord de la France à côté de Rennes.

Concrètement, comment peut-on faire pour commander son cadeau personnalisé avec Cewe ?

Il y a plusieurs options. Soit vous pouvez le faire en passant par le site internet. Donc il y a le logiciel que vous pouvez télécharger ou alors vous le faites directement sur le site.

Ou bien vous pouvez passer commande sur nos bornes qui se trouvent dans les points de vente. On est présent en France à peu près dans 2000 points de vente. Vous pouvez passer commande directement en apportant votre clé USB ou votre téléphone mobile pour télécharger des photos sur l'appareil et après l'envoyer au laboratoire.

Dans l'Hérault, vous avez quelques exemples de magasins où il y a ces bornes ?

On est partenaire avec les magasins Leclerc, Fnac, Super U, parmi d'autres enseignes aussi.

Pour un calendrier photo ou un album photo. On est sur quel prix ?

Pour les livres, on peut commencer à avoir des livres à un prix d'entrée autour de 10 € à peu près. Ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros selon le nombre de pages, selon la finition, parce qu'on a des finitions dorées.

Pour les calendriers, on a une gamme d'entrée entre 10 € jusqu'à une cinquantaine d'euros. Et les calendriers de l'avant qu'on fabrique actuellement sont encore un peu plus chers. Mais bon, c'est un joli cadeau, donc c'est un bon investissement.

Vos commandes augmentent énormément à l'approche de Noël et vous donc vous cherchez à recruter des intérimaires et des CDD ?

Oui, tout à fait. Courant de l'année, on a une soixantaine de salariés sur le site de Fabrègues qui travaillent en permanence. La période de fin d'année est la plus forte saison pour nous. En novembre et décembre en particulier.

On recrute pour la production et on va tripler à peu près notre effectif en production. On va passer de 36 personnes à peu près à au delà d'une centaine. Donc le recrutement commence déjà en amont, en novembre, mais il va tourner jusqu'à mi décembre.

Comment peut-on faire pour postuler ?

On peut passer soit par des agences d'intérim avec lesquelles on travaille ou bien on peut aussi trouver directement nos annonces sur les différents sites d'emploi.

Plus d'informations sur le site internet de Cewe.

loading