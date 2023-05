Usine de batteries à Dunkerque : "Une voiture pourra faire 1000 km demain avec notre technologie "

Ce sera la quatrième usine de batteries dans les Hauts-de-France. Gilles Normand, président du groupe ProLogium pour l'Europe, a confirmé ce vendredi matin l'implantation d'une usine de batteries à Dunkerque lors d'un entretien accordé à France Bleu Nord.

ProLogium est une société très innovante qui développe les batteries de prochaine génération. Elle a pratiquement 17 ans d'existence. Basée à Taïwan, elle emploie environ 700 salariés. Elle a déjà plus de 600 brevets dans le domaine de la batterie. "ProLogium a d'abord commencé par les batteries d'électronique grande consommation, pour des casques connectés entre autres. Et comme le marché du véhicule électrique est en train d'exploser, elle commence à se tourner vers le marché des véhicules électriques", explique Gilles Normand au micro de Matthieu Darriet.

Des batteries plus performantes

"Nos batteries sont bien plus sûres que la génération actuelle. Cela va permettre aux constructeurs automobiles d'économiser de l'argent sur la conception des voitures. Un véhicule qui fait aujourd'hui 500 kilomètres fera demain 1000 kilomètres avec notre technologie. Et la vitesse de charge est extrêmement améliorée puisqu'on va pouvoir charger 80 % de la batterie en douze minutes", précise le président de ProLogium Europe à France Bleu Nord.

Dunkerque, un site idéal en Europe

Le choix de Dunkerque comme site d'implantation n'est pas le fruit du hasard. "On avait d'abprd le choix entre les Etats-Unis ou en Europe. On a choisi l'Europe parce qu'il y a une maturité du marché qui est plus importante", souligne Gilles Normand. "On avait besoin d'énergie décarbonée et à un coût compétitif. L'électricité en France est décarbonée avec le nucléaire. Ici à Dunkerque, on va avoir aussi un parc éolien en mer", ajoute-t-il.

La proximité des clients et la situation géographique ont aussi pesé. "On voulait aussi être proche de nos clients. Mercedes-Benz a pris une part dans notre capital. On sait que Dunkerque est très bien connecté avec l'Europe du Nord, où il y a les principales usines de constructeurs de véhicules électriques", poursuit le président de ProLogium pour l'Europe.

"On voulait aussi avoir un terrain qui était dans un grand port parce qu'on sait que ça favorise les échanges. Et puis on a eu un soutien très fort de l'Etat, de la Région, de la ville et du port de Dunkerque pour nous accueillir. Et pour une entreprise taïwanaise qui neconnaît pas l'Europe, qui ne connaît pas la France, vous savez, si vous vous sentez accueillis, ça change quand même la donne", insiste Gilles Normand

Au total, ProLogium entend investir pour ce projet 5,2 milliards d'euros d'ici 2030 . Le début de la production est prévu pour fin 2026 , avant une montée en puissance sur plusieurs années, avec à la clef 3.000 emplois dans l'usine et 12.000 emplois indirects pour le territoire.