Usine de masques à Ploufragan : le milliardaire Abdallah Chatila a signé une promesse de vente

Le jeudi 11 mai, le milliardaire libano-suisse Abdallah Chatila a signé une promesse de vente d'une partie de l'ancien site Chaffoteaux à Ploufragan dans les Côtes d'Armor. L'homme d'affaires projette de produire sur place 250 millions de masques par an et de créer 150 emplois.

Une nouvelle étape est franchie dans le projet d'usine de masques à Ploufragan près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.

Le jeudi 11 mai 2020, le milliardaire libano-suisse Abdallah Chatila a signé avec le groupe immobilier Bleu Mercure la promesse de vente d'une partie de l'ancien site Chaffoteaux. La surface bâtie que l'homme d'affaires, dirigeant de m3 Groupe en Suisse, promet d'acheter s'étale sur 25 000 m².

Carole Allanic & Jean-Marie Chauvac, notaires pour le Groupe Bleu Mercure ; Abdallah Chatila ; Arlan Boulain et Marion Micoud, notaire pour m3 Groupe

Production de masques FFP dès la fin de l'année 2020

Abdallah Chatila souhaite créer une usine de masques FFP (1, 2 et 3) et des équipements de protection sanitaire d’ici la fin de l’année 2020. Soutenu par un investissement de 20 millions d’euros, le projet table sur la production de 250 millions de masques par an et la création de 150 emplois.