Usine de masques de Plaintel : un industriel prêt à reprendre la fabrication

C'est un nouvel épisode dans le projet de relance de l'usine de production de masques de Plaintel dans les Côtes d'Armor. Après avoir reçu l'appui du gouvernement et du président de la République le 22 avril dernier, le projet franchit un nouveau cap avec l'arrivée d'un industriel suisse. Il s'agit "d'Abdallah Chatila, connu pour avoir participé en tant qu’investisseur minoritaire au sauvetage de Toupargel en France", indique le député LR Marc Le Fur qui annonce l'information ce mardi 28 avril.

Cet industriel envisage,"un investissement de 15 millions d’euros sur le site où pourront être produits 250 millions de masques par an,” précise Marc Le Fur. La production serait relancée, non pas à Plaintel, mais à Ploufragan, toujours dans l’agglomération de Saint-Brieuc."Abdallah Chatila a signé une lettre d’intention pour l’achat de 25 000 m² situé dans les anciens établissements Chaffoteaux et Maury aux Châtelets à Ploufragan", ajoute le député.

La production pourrait commencer en début d'année 2021, avec "120 personnes dans un premier temps". Il faudra aussi "travailler avec l'Etat pour qu'il offre des garanties quant aux commandes publiques de ces masques", explique aussi Marc Le Fur.

