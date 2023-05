Usine de panneaux solaires à Hambach : "c'est considérable pour notre territoire"

Moins de six mois après le désengagement de Rec Solar, les élus de l'agglomération de Sarreguemines poussent un ouf de soulagement : les 50 hectares de terrains aménagés à Hambach ne resteront pas longtemps sans occupation. Annoncé dans le cadre du sommet Choose France , la société Holosolis implantera en 2025 la plus grande usine de production de panneaux photovoltaïques d'Europe avec la création de 1700 postes. Une nouvelle qui réjouit Marc Zingraff, le maire de Sarreguemines et vice-président de la Communauté d'agglomération de Sarrebourg Confluence.

France Bleu Lorraine : Holosolis a choisi Hambach parmi 40 sites dans six pays d'Europe. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en votre faveur ?

Marc Zingraff : Il y a un certain nombre de raisons. D'abord, le fait que nous disposions d'un site clé en main. Il y en a à peine une poignée en France disponibles à ce jour. Tout a été aménagé et des millions d'euros ont été investis ces dernières années dans ce site pour qu'il puisse l'accueillir immédiatement. Ensuite, il y a notre position géographique qui est assez centrale pour une distribution sur l'ensemble de l'Europe, ce qui est le but et la vocation d'Holosolis, et sur le marché français, bien-sûr. La position de Sarreguemines est effectivement très intéressante.

Est-ce que vous mesurez l'impact économique de cette implantation ?

On a un certain nombre de projections. Ce sont des millions d'euros en retour pour les collectivités. Mais tout le monde va être concerné sur le territoire. Il va falloir mettre en place, et y travaillons déjà, les formations adéquates. Il va y avoir des conséquences sur tout ce qui concerne l'habitat, des conséquences en matière de mobilité mais également pour les commerces, l'associatif, les écoles… Voilà, cela impacte la vie entière d'un territoire. Nous avons l'expérience d'avoir accueilli maintenant, dans les années 90 la Smart qui était un investissement considérable et comparable. Et on sait les effets qu'il y a eu. Aujourd'hui, on s'apprête un petit peu à suivre le même chemin.

L'enjeu est de concurrencer la Chine dans le domaine du solaire ?

L'objectif, c'est 10 millions de panneaux produit par an, c'est à dire un million de familles servies en matière d'énergie. Cela correspondra à peu près à 8% de l'exportation chinoise vers chez nous. Donc on couvre déjà une petite partie et nous travaillons à notre indépendance et surtout à une production plus écoresponsable. Parce que c'est aussi ça le cœur de l'opération et un des objectifs à la fois de la région Grand Est et au niveau du national : une production d'énergie plus écoresponsable, plus verte évidemment.