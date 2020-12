Huawei : Brumath choisie pour accueillir une usine de production, 500 emplois créés d'ici 2023

500 emplois bientôt créés à Brumath (Bas-Rhin) par le géant chinois Huawei. Le groupe technologique le confirme ce jeudi 17 décembre. La région Grand Est et la Communauté d'agglomération se félicitent de ce choix, qui devrait permettre l'installation d'une usine de production à l'horizon 2023 et la création de 500 emplois.

"C’est une grande fierté d’accueillir ce projet qui illustre l’attractivité de notre territoire et qui renforce un écosystème industriel et technologique incontestable. Je me réjouis de ce travail réalisé en partenariat avec l’Etat et les collectivités aux côtés de Huawei", salue Claude Sturni, président de la Communauté d’agglomération de Haguenau (CAH), qui gère le Business Parc de Brumath.

Le site, qui s'étale sur environ huit hectares, sera opérationnel en 2023 et produira des composants électroniques destinés aux réseaux 2, 3, 4 et 5G. Les autre sites candidats se trouvaient à Illkirch-Graffenstaden (l'un au parc d’innovation et un autre sur l’ancien site Puma) et sur la zone d'activités d'Erstein.

"Cette usine représente un investissement de 200 millions d’euros, 300 emplois directs dans un premier temps et 500 à terme, et 1 milliard d’euros de valeur de production par an", souligne la communauté d'agglomération dans un communiqué.

Polémique à Strasbourg

Cette décision, qui a commencé à fuiter hier, ont été goûtées très moyennement notamment du côté de l'Eurométropole de Strasbourg. L'opposition de droite dénonce les prises de position anti-5G de la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian : "la défiance exprimée par la présidente de la métropole et la maire de Strasbourg aura sans aucun doute pesé dans la balance", estime Jean-Philippe Vetter, le président du groupe LR à la métropole.

"J’ai tenu à maintenir un dialogue transparent et constructif" avec Huawei, se défend la présidente de l'Eurométropole Pia Imbs dans un communiqué. "Le choix de Brumath s’inscrirait dans une logique d’alliance de territoires et de complémentarité. L’implantation à proximité immédiate de l’Eurométropole constituerait un levier permettant d’affermir sa capacité de développement, grâce aux retombées économiques dont profiteront nos acteurs locaux".