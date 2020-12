Usine Huawei en Alsace : Brumath tout proche d'un accord, 500 emplois en jeu

500 emplois bientôt créés à Brumath (Bas-Rhin) par le géant chinois Huawei ? La décision devrait être confirmée dans les prochains jours, "en tout cas avant la fin de l'année", confirme ce mercredi 16 décembre à France Bleu Alsace le maire de Brumath, Etienne Wolf. Quatre sites alsaciens étaient en compétition pour séduire le géant chinois des télécoms.

"Tant que ce n'est pas signé, on ne va pas crier victoire, mais c'est en bonne voie. Les représentants de Huawei se sont montré très intéressés et il y a eu des échanges de courriers ces derniers jours, ça peut aller très vite désormais", se réjouit Etienne Wolf. "Ça pourrait même se faire sous 48 heures"...

Les élus prêts à signer sous 48 heures

La Communauté d'agglomération de Haguenau (CAH) a en tout cas anticipé. Réunis ce mardi 15 décembre, les élus ont donné pouvoir au président, Claude Sturni, pour mener à bien les négociations avec le géant chinois. "Il va donc pouvoir signer les actes de ventes, etc... pour concrétiser ce projet d'envergure", détaille Etienne Wolf, vice-président de la CAH. Le site, qui s'étale sur environ huit hectares, sera opérationnel en 2023 et produira des composants électroniques destinés aux réseaux 2, 3, 4 et 5G. "Mais ce sont surtout les 500 emplois qui nous intéressent, c'est pour cela que la zone d'activités a été crée", se réjouit Etienne Wolf.

Les autre sites candidats se trouvaient à Illkirch-Graffenstaden (l'un au parc d’innovation et un autre sur l’ancien site Puma) et sur la zone d'activités d'Erstein. Ces dernières informations ont donc été goûtées très moyennement notamment du côté de l'Eurométropole de Strasbourg. L'opposition de droite dénonce les prises de position anti-5G de la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian : "la défiance exprimée par la présidente de la métropole et la maire de Strasbourg aura sans aucun doute pesé dans la balance", estime Jean-Philippe Vetter, le président du groupe LR à la métropole. "Des antennes 5G s'installeront quoi qu'il en soit mais notre territoire sera passé à côté de 500 emplois qualifiés et de recettes fiscales non négligeables".