Usine Magna de Blanquefort : le tribunal de Bordeaux refuse de reporter la vente

Une centaine de salariés avaient manifesté devant le tribunal de Bordeaux, le 28 novembre dernier, en espérant que le tribunal leur donne plus de temps. Du temps avant que Magna, l'entreprise canadienne à la tête de l'usine de boîte de vitesse de Blanquefort, ne la vende à Mutares, un fonds d'investissement allemand très craint par les syndicats. Mais, ce lundi, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement mi-figue, mi-raisin.

Oui, il accorde un délai supplémentaire au CSE, le comité social et économique, qui représente les salariés pour examiner l'offre de reprise. Mais ce délai, qui expirait le 30 novembre, et qui était "particulièrement court", selon le tribunal n'est reporté que jusqu'au 16 décembre. Pas de quoi, donc, repousser la vente, possible à partir du 1er janvier. De quoi ouvrir la porte à un troisième propriétaire de l'usine en 18 mois ( Getrag , puis Magna, puis Mutares).

Contexte économique défavorable et craintes d'une liquidation

Le tribunal a aussi débouté le CSE de ses autres demandes, qui concernaient la mise à disposition de certains documents concernant la reprise par Magna. Il peut désormais faire appel de cette décision.

"On craint une liquidation judiciaire car Mutares n'arrive avec aucun projet", expliquait sur France Bleu Gironde, le 29 novembre , le délégué CGT Vincent Teyssonneau. L'avenir du site et de ses quelque 700 salariés est en jeu puisqu'au 1er janvier 2025, la production de boîtes de vitesse manuelles pour Ford, s'arrête. Le tribunal a d'ailleurs reconnu le "contexte économique défavorable" dans lequel se trouve Magna.