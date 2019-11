Usine Michelin : après des tensions entre syndicats, les discussions reprendront à Clermont-Ferrand

La Roche-sur-Yon, France

Les Michelin discuteront finalement à Clermont-Ferrand. Les toutes premières négociations, visant à trouver une porte de sortie aux salariés du site de La Roche-sur-Yon (Vendée) menacés par la fermeture prochaine de l'usine, ont du être suspendues ce mardi 5 novembre à Mûrs-Érigné, près d'Angers, à cause de tensions entre la CGT et l'intersyndicale (CGC, SUD, CFDT et FO), sous fond de grands désaccords. La direction accepte ce mercredi de les reprendre mercredi prochain, le 13 novembre, mais à Clermont-Ferrand, "pour des raisons de sécurité". On la surnomme la "Michelin city" car l'on y trouve le siège de l'entreprise et le plus grand nombre de sites, sept au total.

Des menaces et des insultes de la part de représentants de la CGT, d'après l'intersyndicale

Selon des représentants de l'intersyndicale, la CGT, qui refuse de la rejoindre, préférant les recours juridiques aux négociations, exerce des pressions sur les élus du personnel. Comme ce mardi, lors de la toute première étape. Le ton est monté entre délégués, notamment car, toujours d'après l'intersyndicale, un délégué SUD aurait été menacé par téléphone la nuit d'avant par un délégué CGT.

C'est donc la direction qui a fini par choisir la ville de cette première étape qui vise, pour l'intersyndicale à déterminer les dates de début et de fin des négociations, la nomination d’un expert chargé d’étudier la validité des arguments économiques présentés par l’entreprise pour justifier la fermeture, le lieu des négociations et les moyens alloués aux organisations syndicales pour négocier.

à lire aussi La Roche-sur-Yon : les salariés de Michelin se prononcent pour des négociations rapides