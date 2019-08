Usine Sovab de Batilly : la production reprend lundi au ralenti

Batilly, France

Lundi, c'est la rentrée à l'usine Sovab de Batilly, après la pause estivale du mois d'août, mais la production va reprendre au ralenti. L'entreprise, qui fabrique des Renault Master, a été victime d'un incendie le 7 août dernier, alors qu'il n'y avait pas d'activité sur place outre des opérations de maintenance. Un travailleur avait été blessé au troisième degré.

300 véhicules de moins par jour

Conséquence, de 700 véhicules par jour jusqu'à présent, l'entreprise va passer à 400 véhicules par jour. Ce sont en tout cas les objectifs dévoilés hier par la direction lors d'un Comité social et économique extraordinaire, mais les syndicats doutent qu'ils puissent être atteints.

L'atelier peinture durement touché

L'incendie s'est déclaré dans le bâtiment dédié à la peinture, une moitié environ est inexploitable. Les deux autres ateliers -tôlerie et montage- sont du coup impactés par la baisse de production et ne tourneront plus qu'en demi-journées.

Pas de chômage technique

Ces mesures doivent durer au moins quinze jours. Pour l'instant, la Sovab ne recourt pas au chômage technique mais solde les derniers congés des salariés concernés.