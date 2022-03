Usine Stellantis (ex PSA) à Rennes : nouvel arrêt de production pour une semaine

L'activité avait tout juste repris ce jeudi 03 mars à l'usine Stellantis (ex PSA) de Chartres-de-Bretagne, près de Rennes, mais elle est de nouveau interrompue. Lors d'un CSE extraordinaire ce vendredi, la direction du constructeur automobile a annoncé l'arrêt de la production pour toute la semaine prochaine. Cette interruption est liée à une rupture d'approvisionnement pour certaines pièces. "Ce sont principalement des mécanismes de direction, mais aussi d'autres petites pièces qui n'arrivent plus jusqu'à l'usine de la Janais" explique Laurent Valy de la CFDT.

D'autres usines du constructeur également à l'arrêt

Ces difficultés d'approvisionnement en pièces détachées affectent également d'autres usines, "à Sochaux, il y a eu des arrêts de production, et d'autres usines du groupe en Europe sont touchées" explique le représentant syndical. La crise mondiale des semi-conducteurs est responsable de cette situation, "ce n'est pas une conséquence direct de la guerre en Ukraine, mais on craint des impacts à plus ou moins longs termes" indique Laurent Valy. Un nouveau comité d'entreprise se réunira la semaine prochaine pour faire un point sur la situation. La direction confirmera au plus tard le dimanche 13 mars, la reprise de la production le lundi 14 mars.