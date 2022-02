Reprise de l'usine Vallourec de Montbard : "on espère que ce soit un industriel"

Que vont devenir les 200 salariés en CDI, les 8 contrats pro et la trentaine d'intérimaires du site Vallourec de Montbard, en Côte-d'Or? Cette usine, "Vallourec Bearing Tubes", plus connue dans le canton sous le l'abréviation VBT, produit depuis 1965 des tubes en acier, notamment pour le secteur de l'automobile. Les représentants du personnel ont appris en octobre 2021 que le groupe cherchait à vendre le site, idéalement d'ici avril 2022. Après une réunion mercredi 16 février 2022 entre la direction et le personnel, les salariés commencent à y voir plus clair sur leur avenir même si, dans l'attente, leur sentiment est partagé entre soulagement et inquiétude.

La nouvelle éco : qui pour reprendre l'usine Vallourec de Montbard ? Copier

Deux candidats sérieux ?

"A mon avis, ça va aller très vite, on ne s'appellera plus Vallourec d'ici l'été", anticipe le délégué syndical pour la CGT, Franck Chesseron. Après des mois de doute, il nous raconte la génèse du projet de rachat : "Il y a eu six visites d'entreprises, quatre qui sont passées à la deuxième étape - un rendez-vous au siège à Paris avec les cadres de Vallourec. Il y en a trois qui ont lancé une offre, notre direction est confiante sur deux".

Les salariés devraient en savoir plus la semaine prochaine, puisqu'une nouvelle réunion entre les représentants du personnel et la direction doit avoir lieu mercredi 23 février. "On devrait en savoir plus le devenir de notre usine !", espère Franck Chesseron, entrée à Vallourec en 2005.

"Ce qu'on craint, c'est que ce soit un financier"

Pour l'instant, on ne sait pas quel est le profil des deux entreprises candidates. "On espère que ce soit un industriel. Ce qu'on craint, c'est que ce soit un financier. Qu'il vienne et qu'il n'y ait pas de projet derrière et que, dans un an ou deux, ce ne soit pas viable et que ce soit la catastrophe. On souhaite un industriel costaud, avec les reins solides, qui vienne avec des projets, des commandes, et qui puisse faire vivre VBT dans la durée", expose le syndicaliste Franck Chesseron.

Une volonté partagée par la maire de Montbard, Laurence Porte : "Il y a des repreneurs, c'est une bonne chose. Ce serait une grande perte de voir partir ce savoir faire industriel, ces compétences humaines. Dans une ville qui vit son industrie et où l'industrie est dans la ville, un profil industriel serait particulièrement intéressant".

Contactée, la direction locale de Vallourec ne souhaite pas communiquer sur le sujet.