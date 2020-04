Usines creusoises : quand et comment reprendre la production ?

Quand redémarrer ?

Quelles mesures prendre pour assurer la sécurité des salariés ?

Ces questions, toutes les entreprises industrielles creusoises se les posent en ce moment. La plupart ont arrêté leur production à un moment ou à un autre avec le confinement. Elles doivent donc réfléchir à une date de reprise.

La situation varie d'une entreprise à l'autre, selon le nombre de salariés, les possibilités d'aménagement de la production et surtout selon le carnet de commande : quand il est plein, la nécessité de reprendre est plus pressante.

Des situations variées selon les entreprises

Certaines usines n'ont pas arrêté : la fromagerie Chavegrand à Maison-Feyne a continué sa production, avec un volume habituel. L'agroalimentaire est beaucoup moins touché que d'autres secteurs.

Les entreprises avec peu de salariés s'en sortent mieux également. Elles sont plus souples dans leur organisation. Dalaudière Automation - 14 salariés à Mérinchal, production de machines pour l'industrie - ne s'est arrêtée que deux jours. La direction a stoppé la production quelques jours après le début du confinement car la tension montait dans l'équipe au sujet de l'attitude à tenir face au virus. Le temps de se poser et de réfléchir et de finalement trouver une solution : scinder l'équipe en deux. Les uns travaillent un jour et les autres le lendemain.

AMIS va relancer la production

À AMIS - 70 salariés sur le site de Guéret, production de pièces automobiles - les salariés sont également partagés. Pour le délégué Force ouvrière David Parlon c'est du 50/50 : "la moitié du personnel est volontaire pour travailler, l'autre ne se sent pas encore en sécurité, on peut encore ramener ce virus à la maison... Même si on est pas vraiment touché dans la région, quand on voit les chiffres à la télévision, 600 morts par jour... Ils sont pas encore sereins".

AMIS va relancer l'usine ce mercredi 15 avril, pour que la production reprenne à partir de la semaine prochaine. La direction a mis en place toute une série de mesures pour limiter les risques. L'entreprise a commandé 40 000 masques. Le personnel sera aussi équipé de visières de sécurité. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Et chaque salarié devra prendre sa température plusieurs fois dans la journée, température qui sera consignée dans un relevé. Au final, la semaine prochaine, environ 25 salariés volontaires auront repris le travail.

Pour certaines entreprises, la réflexion est toujours en cours

Après un arrêt total, l'entreprise SOMAC à La Souterraine a elle aussi repris, mais partiellement. Certains de ses clients sont dans l'agroalimentaire, et il a fallu honorer des commandes.

Pour LSI et Dagard en revanche, la date de reprise n'est pas actée. Ça pourrait reprendre dès la semaine prochaine dans les deux cas, mais la réflexion est toujours en cours.