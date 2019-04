USO foot : le club engage une procédure de licenciement contre son secrétaire général

Orléans, France

Thomas Séréni a été prévenu mardi et la lettre lui a été remise hier (mercredi 3 avril) : le secrétaire général de l'USO foot est convoqué à un entretien préalable au licenciement. L'entretien est prévu lundi 15 avril. Le motif : "divulgation d'informations confidentielles" - un motif qui juridiquement peut caractériser un licenciement pour faute grave.

Procédure engagée 48h après nos révélations

Le principal intéressé, qui en attendant a été mis à pied, ne veut pas faire de commentaire, ni quiconque au sein du club, mais il est clair qu'on accuse Thomas Séréni d'être à l'origine des fuites qui ont permis à France Bleu Orléans de révéler qu'une proposition avait été faite d'augmenter le capital du club pour avoir davantage d'ambitions en Ligue 2 - la proposition a été rejetée par le conseil d'administration jeudi dernier, mais le fait d'en parler a visiblement provoqué la colère du président Philippe Boutron, et la coïncidence des dates n'a rien d'un hasard : la convocation a été signifiée 48 heures seulement après les révélations de France Bleu Orléans...

Un prétexte pour un conflit plus ancien ?

Alors Thomas Séréni est-il la taupe de l'USO ? Evidemment France Bleu Orléans ne répondra pas à cette question, au nom de la nécessaire protection des sources. Mais on peut de toute façon s'interroger : toute cette affaire n'est-elle qu'un prétexte pour cacher un conflit plus ancien ? Autres questions : si la procédure va jusqu'au bout, le licenciement sera-t-il contesté en justice ? Et si oui, quelle sera l'appréciation du Conseil des Prud'hommes sur le motif évoqué ? On peut enfin se demander si cette décision ne provoquera pas une onde de chocs au sein du conseil d'administration du club : après tout, Thomas Séréni avait été recruté pour aider l'USO à franchir un cap, grâce à sa riche expérience dans le football professionnel (il avait travaillé auparavant pour le SC Bastia, l'AC Ajaccio, le FC Tours et l'Olympique lyonnais).