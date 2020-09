Ussel : le secrétaire d'État Joël Giraud en visite chez Constellium promet d'être son "ambassadeur"

Joël Giraud était en Corrèze hier. Le secrétaire d'État chargé de la ruralité a visité en particulier la fonderie Constellium à Ussel. L'usine subit la crise de l'aéronautique de plein fouet et attend des aides de l'État. Joël Giraud promet de plaider sa cause.

Tout un symbole : en 2017 Emmanuel Macron, en visite à Égletons, chahuté par des salariés de l'ex GM&S, leur avait conseillé d'aller travailler chez Constellium plutôt que de "foutre le bordel". Mais l'entreprise usséloise ne peine plus à trouver des salariés désormais. Elle n'en cherche même plus. Car la fonderie subit de plein fouet la crise de l'aéronautique dont elle est un gros sous-traitant. Elle a perdu 25 % de son chiffre d'affaires cette année et prévoit encore autant pour 2021.

Impossible d'investir

Pour s'en sortir, Constellium a déposé deux candidatures à l'Appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement dans le cadre de son plan de relance de la filière aéronautique. "Sans ça pas d'investissement possible parce que clairement je n'ai pas les moyens" souligne le directeur de l'usine Jean-Baptiste Foisel. Et sans investissement selon lui c'est la perte assurée de marchés qui partiront du coup à l'étranger.

Déjà des réductions d'emplois

Un constat très partagé par le secrétaire d'État, Joël Giraud. "Je pense qu'il faut que des entreprises comme celle-là passe un cap et qu'au- delà de ce cap elles puissent redémarrer normalement quand le marché sera redevenu normal". Il promet donc d'être "l'ambassadeur" de Constellium auprès du ministre de l'Économie et de la Banque Publique d'Investissement pour qu'elle obtienne ces aides. Chez Constellium il y a beaucoup d'emplois en jeu. L'usine d'Ussel compte 300 salariés. Elle a déjà dû renoncer aux 70 intérimaires qu'elle employait chaque jour. Et elle a décidé de ne plus remplacer les départs en retraites.