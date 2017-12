Le nouveau centre commercial aura une surface totale de plus de 11 000 mètres carrés et accueillera outre l'enseigne Intermarché une galerie marchande et un drive. C'est un projet déjà ancien. Il avait été présenté déjà en 2012 et retoqué par trois fois en Conseil d’État suite à des recours de commerçants. Une bonne nouvelle pour la municipalité qui avance les 116 emplois promis et le rééquilibrage de l'offre commerciale entre le sud et le nord de son territoire.

Un gâteau de plus en plus petit à partager

Dans le centre-ville la validation de ce projet ne fait pas des heureux. Loin de là. "Moi ce que j'en dis c'est que c'est catastrophique" dixit Christelle Lotte, la gérante de l'épicerie fine Cannelle et Muscade. Marie-Thérèse Lopez ne craint pas pour sa boucherie qui a sa clientèle fidèle, mais elle juge le projet démesuré. "La population ne va pas en augmentant, donc le gâteau devient de plus en plus petit". Gaston, l'un de ses clients, est plus catégorique. "A cause des grandes surfaces, tous nos commerces ferment".

Une navette gratuite vers le centre-ville

Le maire comprend les inquiétudes des commerçants. Christophe Arfeuillère a déjà pris plusieurs initiatives pour redynamiser le commerce du centre, notamment en rendant le stationnement totalement gratuit dans la commune. Quant à ce projet il affirme avoir des garanties, et sera vigilant pour leur application, qu'Intermarché n'installera pas des boutiques concurrentes dans sa galerie de celles du centre-ville. Et Christophe Arfeuillère avance aussi cet engagement de l'enseigne qui mettra en place une navette gratuite pour conduire ses clients vers le centre-ville. Une aide précieuse selon le maire pour redynamiser le commerce ussélois.