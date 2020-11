Utilisation du chômage partiel dans la grande distribution, les raisons de la polémique

La décision prise par le gouvernement de fermer les rayons non-essentiels des hypermarchés pour ne pas faire concurrence aux petits commerces contraints de fermer se retrouve au coeur d'une polémique. Depuis la mise en place de cette mesure, le secteur de la grande distribution peut légalement bénéficier du chômage partiel pour certains de ses salariés. Une situation qui suscite colère et incompréhension chez les syndicats. On vous explique.

Nombre de clients et chiffre d'affaires en baisse

Avec la fermeture de ces fameux rayons (livres, vêtements, électronique, etc.) certains gros hypermarchés ont vu leur chiffre d'affaires baisser entre "20% à 30%", ainsi qu'une "baisse du nombre de clients extrêmement importante" a déclaré Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et la distribution. Selon lui, la baisse des ventes se ressent également sur les "rayons alimentaires".

Lors de la première semaine de novembre, "le nombre des clients dans les hypermarchés a baissé de 26% en moyenne, et jusqu'à 40% à 50% dans certains magasins" a détaillé le représentant de la grande distribution.

Les enseignes concernées sont principalement celles qui possèdent les magasins les plus importants en taille et où les produits non-alimentaires représentent la part des ventes la plus importante. C'est le cas de Casino, Auchan ou du groupe Carrefour. Ce dernier a annoncé par courrier à ses salariés le maintien de la totalité de leur rémunération et a confirmé que 78.000 d'entre eux (sur 95.000 salariés en France, soit 82%) étaient concernés par cette mesure.

Dans le détail, la moitié des salariés des rayons non-essentiels sont mis au chômage partiel trois jours par semaine, 10% des employés des rayons alimentaires deux jours par mois, et 40% des effectifs du siège le sont deux jours par semaine.

Auchan n'a pas encore précisé si et quand cette mesure sera appliquée mais le groupe a d'ores et déjà annoncé qu'il ne compléterait pas les rémunérations de ses salariés. Le minimum légal de 84% du salaire sera appliqué.

"Vol organisé" estiment les syndicats

La situation a immédiatement fait réagir les organisations syndicales. "Pour la première fois de ma vie je vais être en chômage partiel à 10% (...) Certains sont à 50% notamment au textile, la majorité à 10%", a déclaré à l'AFP Patrice Auvinet. Délégué CGT dans un Carrefour géant d'Angers, il dit "contester l'utilisation des subventions et impôts pour pallier la baisse de chiffre d'affaires". "D'autant, ajoute-t-il, qu'on continue de vendre des jouets aux clients qui le demandent : le client nous dit ce qu'il veut, on va chercher le produit et on l'apporte à l'accueil."

Pour Laurent Berger, patron de la CFDT, il s'agit d'un "coût pour les finances publiques" et c'est "l'illustration d'une dépense dont on aurait pu s'exonérer". Le leader syndical estime qu'on "peut comprendre" la mise en place de cette mesure pour les hypermarchés, mais il s'étonne que cela concerne aussi les magasins de proximité dont les ventes sont pourtant peu affectées par le confinement.

Du côté de la CGT Commerce-service, on dénonce un "vol organisé couvert par l'Etat". Le syndicat a d'ailleurs appelé "l'ensemble des salarié.e.s à se mobiliser massivement le 27 novembre, jour du Black Friday".

Même son de cloche pour la FGTA-FO qui revendique "le paiement à 100% de l'activité partielle pour tous les salariés". Cette mesure, souligne-t-elle dans un communiqué, "fait payer aux salariés, tant félicités il y a quelques semaines, l'incohérence des décisions gouvernementales".

Le gouvernement réagit face aux critiques

Le gouvernement a réagi via la ministre du Travail Elisabeth Borne en faisant savoir qu'il "vérifierait" que toutes les demandes soient "justifiées". La ministre a fait valoir que l'activité partielle servait à "éviter les licenciements". "Je le dis aussi aux organisations syndicales de la grande distribution: (...) l'activité partielle ça sert à éviter les licenciements, ça permet de protéger les emplois et les salariés", a-t-elle déclaré sur Radio J.

Un discours "insensé" qui "masque une mesure injuste", a estimé Amar Lagha, secrétaire général de la CGT Commerce-service, en rappelant que le distributeur Auchan Retail France avait annoncé début septembre la suppression de 1.475 nouveaux postes, après plus de 500 début 2020.

"Il n'y a pas, dans le dispositif de chômage partiel, de condition en rapport avec la santé financière de l'entreprise ou avec sa performance ou sa sous-performance par rapport à une période donnée", nuance l'avocat Vincent Roulet, du cabinet Eversheds Sutherland. "Le vrai critère est de savoir si, légitimement, on a de quoi occuper les collaborateurs de l'entreprise."

"Il faut être capable de démontrer que le recours au chômage partiel est justifié", prévient quand même Déborah Attali, du même cabinet d'avocats. Les acteurs de la grande distribution, qui emploie plus de 660.000 salariés en France, considèrent généralement que les rayons non-alimentaires (habillement, loisir, ameublement, électronique...) dont la très grande majorité sont considérés comme non-essentiels, représentent en moyenne entre 15% et 20% de l'activité des grandes surfaces.