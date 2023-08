UTMB : la course pointée du doigt pour son partenariat avec le constructeur Dacia

A dix jours du départ de la 20ème édition , le 28 août prochain, l'ultra-trail du Mont Blanc est visé par une pétition . Les signataires dénoncent le partenariat entre la course et le fabricant automobile Dacia (filiale du groupe Renault). Le constructeur était déjà partenaire de l'événement, mais à partir de cette année, l'UTMB a en effet été renommé le "Dacia-UTMB" pour donner plus de visibilité au sponsor, une pratique qu'on appelle le naming, et qui choque une partie des traileurs.

ⓘ Publicité

"On veut protéger l'image du trail-running"

"On ne veut pas que le trail-running devienne une espèce de vitrine pour des marques de type Dacia qui fabriquent des produits qui polluent", s'insurge Andy Symonds, coureur de trail semi-professionnel, il a couru l'UTM trois fois, il a fini 11ème l'an dernier. "C'est pas comme si l'UTMB n'avait pas le choix, cette course est devenue tellement populaire et médiatisée qu'ils n'ont, bien sûr, aucun problème pour trouver d'autres sponsors, il ne faut juste pas que ce soit une marque de voiture, il faut qu'ils trouvent un sponsor avec un peu plus de valeurs, en phase avec ce qu'est le trail-running".

Il est lui-même sponsorisé par une marque de vêtements et sait l'importance des partenariats dans le financement du sport. Mais selon lui, l'UTMB aurait pu faire un autre choix que celui-ci, il dénonce une forme de "greenwashing". "N'importe quelle marque à un bilan carbone, mais c'est clair que la voiture, c'est l'une des pires choses qu'on peut faire (...) si tout le monde court cette course avec le logo Dacia en faisant un grand sourire, le public qui va regarder va plutôt avoir tendance à associer Dacia à une belle image, donc on va verdir l'image de cette marque polluante".

À lire aussi VIDÉO - UTMB : Kilian Jornet remporte la course et devient le premier à terminer en dessous des 20 heures

"L'UTMB est en phase avec les valeurs de Dacia"

De son côté, Frédéric Lénard, le directeur général du groupe UTMB, assure au contraire prendre très au sérieux les questions environnementales : "on a un rôle à jouer sur la protection de la planète et plus globalement, sur la durabilité (...) on a considéré que Dacia avait un parti pris pour l'environnement qui nous convenait, avec des véhicules accessibles, plus légers, plus robustes, recyclés... donc on est en phase avec les valeurs de Dacia et on considère qu'elles s'associent bien avec nos propres valeurs".

Le groupe rappelle aussi toutes les mesures déjà prises pour réduire l'empreinte carbone de l'événement. "On met en place un plan de transport important, vous avez le covoiturage, zéro bouteille plastique... on fait vraiment le maximum et ce n'est pas cette année qu'on va changer".

Le Catalan Kilian Jornet, quatre fois vainqueur de l'épreuve (et qui ne prendra pas le départ de la course cette année en raison d'une blessure au bassin ) a lui aussi réagi sur son compte Instagram dans un court texte, avec cette phrase : "we should aim for future before profit" ("nous devrions penser à l'avenir avant le profit"). Il fait partie des signataires de la pétition. Jeudi soir, le texte, qui demande le retrait du partenariat entre l'UTMB et la marque automobile Dacia avait déjà recueilli plus de 1.000 signatures .