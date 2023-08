Uzos : une loterie pour gagner un restaurant

C'est une idée unique et Vincent et Carey Lucas, le couple propriétaire du restaurant Le Pare-Faim à Uzos, ont du batailler pour la concrétiser. Pour trouver un repreneur pour leur établissement et ses 80 couverts, ils ont décidé d'organiser une grande loterie, avec l'acte de propriété à la clé.** L'idée est venue en voyant les difficultés qu'avaient les éventuels acheteurs à financer leur projet. Cette solution permettra à une ou un heureux élu de devenir propriétaire d'un restaurant sans crédit ni investissement. Mais le couple de restaurateurs s'est d'abord heurté à un problème législatif. Ce genre de jeu d'argent est illégal en France.

Pas un billet de tombola, mais des actions d'entreprise

C'est leur avocat qui a trouvé la solution. Les participants intéressés ne paieront pas un billet de tombola, mais achèteront des actions d'une entreprise créée pour l'occasion. Un huissier tirera l'un des acheteurs au sort au début du mois de novembre et les perdants renonceront à leurs actions au profit du gagnant. Une action est fixée à 50 euros, il faudra en vendre 3 000 pour financer l'opération. Ça correspond à la valeur du restaurant qui s'élève à 150 000 euros.

Pour l'instant, les Lucas ont déjà vendu une cinquantaine d'actions, alors même qu'ils n'ont pas encore communiqué sur l'événement. Ils ont l'intention d'engager une agence de communication pour toucher le plus de monde possible. Certains souhaitent soutenir les propriétaires, mais ne tiennent pas à gagner le restaurant, ils ont alors participé à titre solidaire, leurs noms ne pourront pas être tirés au sort. D'autres à l'inverse veulent maximiser leurs chances, une personne a d'ailleurs acheté une vingtaine d'actions.

Ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort ont jusqu'au 31 octobre pour acheter une action sur le site internet du restaurant . Si l'objectif des 3 000 actions n'est pas atteint, Vincent et Carey Lucas s'engagent à rembourser intégralement les participants.